Adepto morre após jogo entre FC Porto e Nottingham Forest

Há 2h e 17min

Homem de 84 anos era adepto do clube inglês

Um homem de 84 anos, de nacionalidade inglesa e adepto do Nottingham Forest, teve morte súbita no Porto.

Os meios de emergência terão sido rapidamente mobilizados. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

Até ao momento não foi possível estabelecer contacto com parentes próximos.

O corpo foi posteriormente removido pelos Bombeiros Voluntários do Porto para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), no Porto, onde será realizada a autópsia.

As autoridades competentes irão ainda acionar os serviços consulares britânicos, que serão informados do óbito.

O caso está a ser tratado pelas autoridades locais como uma ocorrência de morte súbita, não havendo indícios de circunstâncias criminosas.