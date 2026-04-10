Adepto morre após jogo entre FC Porto e Nottingham Forest

Daniela Rodrigues
Há 2h e 17min
FC Porto-Nottingham (FOTO: José Coelho/EPA)

Homem de 84 anos era adepto do clube inglês

Um homem de 84 anos, de nacionalidade inglesa e adepto do Nottingham Forest, teve morte súbita no Porto. 

Os meios de emergência terão sido rapidamente mobilizados. Apesar das tentativas de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

Até ao momento não foi possível estabelecer contacto com parentes próximos.

O corpo foi posteriormente removido pelos Bombeiros Voluntários do Porto para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), no Porto, onde será realizada a autópsia.

As autoridades competentes irão ainda acionar os serviços consulares britânicos, que serão informados do óbito.

O caso está a ser tratado pelas autoridades locais como uma ocorrência de morte súbita, não havendo indícios de circunstâncias criminosas.

Temas: Idoso Óbito Porto Jogo FC Porto

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