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Idoso de 75 anos detido por violar a irmã de 71

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 44min
Polícia Judiciária

Homem ficou em prisão preventiva na sequência da obtenção de elementos "fortemente indicadores dos atos denunciados"

O homem de 75 anos que tinha sido detido pela Polícia Judiciária (PJ), na cidade da Guarda, por suspeitas de ter violado a irmã, de 71 anos, ficou em prisão preventiva, disse fonte daquela força policial.

Segundo a fonte da PJ, o homem foi ouvido esta segunda-feira, em primeiro interrogatório judicial, no tribunal judicial de Castelo Branco, tendo-lhe sido decretada a medida de coação mais gravosa.

Em comunicado divulgado no domingo, a PJ informou que a detenção do suspeito, no sábado, deveu-se à alegada autoria de três crimes de violação agravada, “em virtude da relação de parentesco e da especial vulnerabilidade da vítima, sua irmã”.

A Polícia Judiciária explicou que a investigação teve início na sexta-feira, depois de a vítima ter feito queixa no posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Zebreira, em Idanha-a-Nova, distrito de Castelo Branco, poucas horas depois da última agressão.

A PJ disse ainda ter concluído que, em abril e no início deste mês, “da mesma forma, pela força e intimidação, o suspeito consumou outros dois atos de violação”.

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Num primeiro momento, a vítima esteve no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, tendo depois sido transferida para o Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, onde foi assistida e realizou exames.

 A investigação permitiu reunir elementos “fortemente indicadores dos atos denunciados”, tendo o suspeito sido detido na noite de sábado fora de flagrante delito.

Temas: Idoso viola irmã Polícia Judiciária PJ Hospital Amato Lusitano
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Crime e Justiça

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