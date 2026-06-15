Suspeito de ameaçar a mãe idosa fica com pulseira eletrónica

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Homem de 39 anos foi presente a juíz Tribunal Judicial de Miranda do Douro e ficou também obrigado a afastar-se da habitação da vítima e proibido de contactar, por qualquer meio, com ela

Um homem detido na quinta-feira por suspeitas de violência doméstica contra a mãe em Vimioso, distrito de Bragança, ficou com pulseira eletrónica, anunciou esta segunda-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR refere que o homem, de 39 anos, foi detido na sequência de uma denúncia de uma situação de violência doméstica.

“Os militares da Guarda deslocaram-se de imediato ao local e apuraram que o suspeito, no decurso de uma discussão, ameaçou a sua mãe e tentou agredi-la fisicamente”, acabando por ser detido, indicou a GNR.

Depois de presente no Tribunal Judicial de Miranda do Douro, na sexta-feira, o suspeito ficou com pulseira eletrónica, obrigado a afastar-se da habitação da vítima e proibido de contactar, por qualquer meio, a mãe.

A GNR reitera que a violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.