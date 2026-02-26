Jovem palestiniano baleado pelas IDF sangrou até à morte durante 45 minutos. Soldados formaram cordão humano para impedir socorro médico

26 fev, 18:00

Equipa médica chegou ao local oito minutos depois de ter sido contactada e tentou avançar "várias vezes", mas foi "completamente bloqueada" pelas forças israelitas, segundo o Crescente Vermelho Palestiniano

Um novo vídeo revela os detalhes da morte de Jad Jadallah, um rapaz palestiniano de 14 anos, que foi baleado à queima-roupa por soldados israelitas num campo de refugiados na Cisjordânia ocupada, em novembro do ano passado.

Imagens de videovigilância mostram o momento em que um militar abre fogo sobre o jovem com a sua arma. Já ferido, Jad consegue correr alguns metros numa tentativa de fuga, mas não o suficiente para escapar aos tiros seguintes, tendo caído no chão pouco tempo depois.

De acordo com a descrição do vídeo, avançada pela BBC, 14 soldados formaram um cordão humano à volta do adolescente, quando este já se encontrava caído, durante pelo menos 45 minutos.

Durante esse período de tempo, Jad acabou por sangrar até à morte, tendo sido alegadamente impedido de receber ajuda médica pelos militares que o rodeavam.

Em declarações à BBC, as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) garantiram ter prestado “tratamento médico inicial”, já que todos os soldados israelitas recebem algum tipo de formação em tratamento de trauma e todas as unidades de combate devem incluir um socorrista.

Um porta-voz das IDF recusou-se a adiantar detalhes sobre a natureza do tratamento prestado ou sobre o momento dos alegados cuidados.

A família da vítima não só criticou a postura das forças militares, como as acusou de tentar incriminar Jad, tendo em conta que nas imagens do incidente um soldado parece largar um objeto junto do rapaz, depois de este ter sido atingido, e tirar uma fotografia disso mesmo.

A morte de Jad aconteceu depois de o rapaz, juntamente com dois amigos, ter saído à rua para verificar se as unidades israelitas já tinham desmobilizado do campo, mas a poucos metros de distância, escondido atrás de um muro, estava um grupo de soldados. Ao contrário dos colegas, Jad não avistou os militares, não conseguindo escapar a tempo.

Um civil que terá assistido ao incidente contactou o serviço de emergência e uma ambulância foi encaminhada para o local, chegando oito minutos depois, segundo os registos de chamadas do Crescente Vermelho Palestiniano.

O paramédico principal, Hassan Fouqha, confirmou que a equipa foi impedida de socorrer o jovem pelos soldados que lhe apontavam as suas armas.

“Tentámos avançar várias vezes, tentámos fazer-lhes sinais para nos deixarem chegar à criança, mas fomos completamente bloqueados”, disse Fouqha, acrescentando que poderiam ter alcançado facilmente o rapaz, que estava a cerca de dez metros. Em vez disso, afirmou, observaram durante pelo menos 35 minutos o jovem a esvair-se em sangue.

O corpo de Jad foi recolhido pelos militares presentes e colocado na parte traseira de um veículo. A família reivindicou o corpo, mas o exército israelita recusou devolvê-lo.