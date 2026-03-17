O Género e o regresso das guerras culturais

Comentador da CNN Portugal. Investigador do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE. Diretor do European Observatory on Illiberalism and Culture Wars. Estuda a crise da democracia liberal, com foco nas guerras culturais, na polarização e nos impactos nos direitos fundamentais. Analisa, ainda, questões de geopolítica contemporânea

Há 39 min

As sociedades dividem-se por causa de paixões sociais em torno de valores morais disputados. São tais temas, mais do que as disputas sobre salário e bem-estar social, que afastam os cidadãos da ideia de “chão comum”. É o que se chama, nos estudos desses fenómenos, de «polarização afetiva», e que se traduz nas chamadas «guerras culturais».

O século XX foi marcado por diversas guerras culturais, como o aborto voluntário, os direitos conceptivos e a sexualidade da mulher, a igualdade entre sexos, os direitos de minorias raciais (civil rights, nos EUA) ou o divórcio. O século XXI trouxe a expansão desses debates através da linguagem da «justiça social», cuja expressão mais comprometida e radical se traduziu em correntes de ativismo identitário que, em alguns casos, simplificam propostas teóricas pós-modernistas.

De entre os temas que marcam as guerras culturais, destaca-se a questão da «identidade de género», enquanto proposta material a partir da «teoria de género» desenvolvida nos Estudos de Género.

Tema capaz de polarizar de forma decisiva a sociedade, a identidade de género propõe que o género é uma construção social independente ou que ultrapassa (conforme os teóricos) a biologia, estando ligada ao modo como cada pessoa se vê a si mesma.

O tema convoca um debate teórico que escapa ao presente texto, mas importa salientar que tem uma tradução política concreta e polarizadora, entre, de um lado, movimentos progressistas que defendem a fluidez de género e o direito à autoidentificação, cujas expressões mais materiais são a mudança de sexo e a de género no Cartão de Identidade; e, do outro, os movimentos conservadores ou neoconservadores que defendem que se trata de uma ideologia que visa atacar a chamada “família tradicional” e os valores ocidentais cristãos.

Ora, no próximo dia 19 de março, vão a debate, na Assembleia da República, quatro projetos de lei sobre identidade de género, mudança da menção de sexo no registo civil e, num dos casos, tratamentos em menores.

Em termos políticos, há duas linhas opostas nesse debate. De um lado, CH, PSD e CDS-PP apresentam propostas de restrição ou reversão do modelo atual; do outro, o BE apresenta uma proposta para reforçar a Lei n.º 38/2018 e criar o quadro jurídico da sua implementação, incluindo no contexto escolar.

Mais em concreto:

O projeto do CH propõe revogar a Lei n.º 38/2018, repristinar a Lei n.º 7/2011 e voltar a exigir enquadramento clínico para a mudança de sexo e nome próprio no registo civil. Adicionalmente, o texto fala em reservar esse procedimento à maioridade, salvo situações específicas ligadas a pessoas com características sexuais de ambos os sexos. O projeto do PSD, por sua vez, também pretende alterar o regime jurídico de mudança de sexo e de nome próprio no registo civil. O projeto do CDS-PP é diferente no foco, uma vez que visa “proteger a integridade das crianças” e proibir bloqueadores da puberdade e/ou terapia hormonal no tratamento da incongruência ou disforia de género em menores de 18 anos. Já o projeto do BE (493) vai no sentido inverso: altera a Lei n.º 38/2018 e estabelece o quadro jurídico da sua implementação. No texto disponível, o BE propõe medidas administrativas para as escolas em matéria de não discriminação, proteção da identidade e expressão de género, mecanismos de deteção/intervenção e formação de docentes e outros profissionais.

O grande desafio que nos é colocado, enquanto sociedade, e que é colocado aos parlamentares, é o de discutir a questão para além de fronteiras ideológicas, inscrevendo a questão num quadro constitucional de autodeterminação, mas também clínico, auscultando diferentes posições, e sendo capazes de enquadrar as soluções num conjunto de critérios: salvaguarda dos interesses pessoais, avaliação do quadro face à idade e questões sociopsicológicas colaterais que possam estar a condicionar a autoidentificação, garantias de direito ao esquecimento e recontagem biográfica, direitos familiares conexos, entre outras questões.

O cerne é evitar: (a) a absolutização da questão por uma leitura ideológica que, em nome de causas contra-hegemónicas, pode desvalorizar dúvidas legítimas, contextos individuais e a complexidade dos casos;

(b) a rejeição do direito à autodeterminação através de soluções legais rígidas, ancoradas numa visão normativa de matriz cultural ou religiosa, que limitem indevidamente a esfera individual.

Por outras palavras, e considerando especificamente os menores, o horizonte ideal é que não se instrumentalizem crianças e jovens, nem com a Bíblia na mão, nem com um manual de ativismo.