Identidade de género: projetos do PSD, Chega e CDS aprovados entre palmas e gritos de "vergonha"

Agência Lusa , PP
Há 1h e 55min
Assembleia da República (Manuel de Almeida/Lusa)

No final, vários partidos anunciaram também declarações de voto orais, incluindo o líder parlamentar do PSD

PSD, Chega e CDS-PP aprovaram esta sexta-feira os seus projetos-lei sobre identidade de género, prevendo a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registo civil, iniciativas que contaram com votos contra dos restantes partidos.

Os três projetos de lei foram aprovados na generalidade com votos a favor de PSD, Chega e CDS-PP e votos contra de PS, IL, Livre, PCP, BE, PAN e JPP. No final das três votações, ouviram-se palmas da bancada do Chega e “vergonha” da do PS.

Após a aprovação do diploma do Chega, quatro deputados do PSD – bancada que tinha disciplina de voto – anunciaram a entrega de uma declaração de voto escrita, entre os quais Eva Brás Pinho e Paula Cardoso.

No final, vários partidos anunciaram também declarações de voto orais, incluindo o líder parlamentar do PSD.

Nas votações participaram 204 dos 230 deputados, faltando, por exemplo, 11 do PSD, 10 do PS e cinco do Chega.

Uma das ausentes na votação foi a vice-presidente da Assembleia da República, Teresa Morais, que saiu antes do plenário antes da votação destes projetos e voltou a entrar a seguir.

O projeto de lei do PSD propõe a revogação da legislação de 2018 e o regresso ao regime de 2011, reintroduzindo a obrigatoriedade de validação médica para a mudança de nome e género no registo civil.

O partido argumenta que a autodeterminação sem validação técnica compromete a segurança jurídica e defende um enquadramento baseado em critérios médicos e científicos.

O projeto do Chega vai no mesmo sentido, de revogação da atual legislação, alterando os procedimentos de mudança de nome e género no registo civil e proibindo tratamentos médicos em casos de disforia de género em jovens com menos de 18 anos, invocando a “proteção das crianças e jovens”.

O CDS-PP quer proibir o uso de bloqueadores da puberdade e terapias hormonais em menores com disforia de género, invocando o princípio da precaução e preocupações com impactos na saúde física e psicológica, defendendo que tais decisões devem ser adiadas até à maioridade.

Temas: Identidade de género PSD Chega CDS Deputados

Partidos

Identidade de género: projetos do PSD, Chega e CDS aprovados entre palmas e gritos de "vergonha"

Há 1h e 55min

PS ameaça romper com Governo por causa do Tribunal Constitucional e coloca Orçamento em risco

Hoje às 07:27

PS em Lisboa acusa Moedas de manter secretário-geral ilegalmente no cargo desde 2024

Hoje às 06:00

Identidade de género: IL junta-se à esquerda em acusações à proposta do PSD defendida também por Chega e CDS

Ontem às 22:38
Mais Partidos

Mais Lidas

Caça dos EUA de última geração atingido por disparos do Irão

Ontem às 16:29

Animal vivo encontrado no meio de uma prateleira de uma loja de peluches de um aeroporto

Ontem às 20:41

Desmantelado na Amadora esquema ilegal de envio de dinheiro e apreendidos mais de 37 mil euros

Ontem às 10:55

Estudante norte-americano desaparece durante as férias em visita a amigos em Espanha

18 mar, 23:57

"Qualquer submarino ou fragata que tenha mísseis pode vir" à costa portuguesa lançá-los. "Não temos capacidade de os intercetar"

18 mar, 08:00

Novo programa de saúde oral cria cheque-prótese e reforça acesso no SNS

Hoje às 06:13

Encontrado o corpo do estudante norte-americano que desapareceu durante as férias em Espanha

Ontem às 19:06

Morreu Chuck Norris

Há 1h e 47min

Vizinhos do Irão fartaram-se e tomaram uma posição: regime de Teerão tem mesmo de cair

18 mar, 23:16

Enforcados em praça pública: Irão executa os primeiros manifestantes da revolta contra o regime em janeiro

Ontem às 20:59

O sítio que Trump ameaça "explodir completamente" tem gás para todo o mundo durante 13 anos

Ontem às 12:38

"Esta é a última oportunidade para experimentar": Martínez chama Tomás Araújo, Mateus Fernandes, Samú, Mora, Horta, Guedes e explica Pablo

Há 3h e 17min