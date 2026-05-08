Informado em todas as frentes, sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Chega insiste na redução da idade da reforma mesmo que seja apenas "alguns meses"

Agência Lusa , MFP
Há 1h e 37min
André Ventura no Porto (Lusa)

André Ventura acusa a ministra do Trabalho de "má vontade" depois de a governante ter retratado a redução da idade da reforma como uma medida incomportável

O presidente do Chega insistiu esta sexta-feira na necessidade de reduzir a idade da reforma como uma das condições para aprovar o pacote laboral do Governo, mesmo que seja só “alguns meses”, acusando a ministra do Trabalho de “má vontade”.

Esta posição foi transmitida por André Ventura, na Assembleia da República, após uma reunião com deputados do Chega sobre a reforma laboral, que será entregue pelo Governo no Parlamento, depois de não ter reunido consenso na concertação social, com a oposição das centrais sindicais.

Depois de já ter colocado como condição a redução da idade da reforma para aprovar as alterações laborais do executivo, Ventura voltou a insistir no tema.

“Nós queremos trazê-lo para a discussão da reforma laboral. Podemos conseguir mais, podemos conseguir menos. Podemos simplesmente retroceder alguns meses na idade da reforma para já, mas [queremos] iniciar um caminho de descida da idade da reforma, vai depender da negociação. É a isso que estamos abertos”, salientou.

Interrogado sobre se não vai abdicar desta redução, Ventura respondeu que este “é um ponto importante” e argumentou que “o país todo está a discutir isto neste momento”, apesar de algumas críticas – como as do ex-primeiro-ministro do PSD, Pedro Passos Coelho.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Em entrevista à SIC, a ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, já afirmou que a redução da idade da reforma é uma medida incomportável financeiramente, estimando os seus custos, mas André Ventura acusou a governante de “má vontade”, uma vez que o seu partido ainda não apresentou uma proposta concreta de redução.

“Dizer antes de uma negociação começar, que já se está a pôr balizas aqui e ali, a fazer-se custos fictícios que nem se sabe o que é que são, mostra como há má vontade em relação a este assunto. E isso é muito negativo. Eu espero que ainda haja essa abertura de chegarmos a uma coisa boa para quem trabalha”, considerou o líder do Chega.

André Ventura sublinhou que, no âmbito de uma negociação no parlamento, o Chega vai “estar do lado da descida da idade da reforma”, por considerar que se trata de “uma questão de justiça” e defender o aumento do número de férias “para estimular a produtividade”.

“E vamos procurar uma reforma do trabalho que possa ser para todos e não apenas para alguns”, afirmou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A ministra do Trabalho disse esta sexta-feira em Torres Vedras que é sua intenção levar ao parlamento a proposta revista na Concertação Social da reforma da legislação laboral, mas a decisão vai ser tomada pelo Governo em Conselho de Ministros.

As negociações sobre a reforma laboral terminaram, na quinta-feira, sem acordo entre o Governo e os parceiros sociais, com oposição da UGT.

Temas: Idade da reforma Reforma Chega Redução idade da reforma
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Partidos

Parlamento aprova equivalência escolar no ensino básico e secundário entre Portugal e Brasil

Há 31 min

Chega insiste na redução da idade da reforma mesmo que seja apenas "alguns meses"

Há 1h e 37min

Ventura desafia direita a reconfirmar perda de nacionalidade "independentemente da interpretação" do TC e admite referendo

Há 1h e 44min

PSD indica ex-bastonário Miguel Guimarães para pacto para a saúde promovido por PR

Hoje às 14:30
Mais Partidos

Mais Lidas

Como um dos países mais afetados pela guerra utilizou uma tática do Irão para conseguir uma pequena vitória

Ontem às 14:25

Hantavírus: o que é a doença rara que está a provocar o pânico num cruzeiro em pleno Atlântico

4 mai, 09:03

Princesa de Gales viaja até Itália na primeira deslocação oficial ao estrangeiro desde o tratamento ao cancro

6 mai, 13:08

Rheinmetall quer começar a produzir mísseis de cruzeiro já este ano

Ontem às 13:26

Sequestro em banco na Alemanha termina com reféns ilesos e suspeito em fuga

Hoje às 11:16

Espanha confirma caso suspeito de hantavírus

Hoje às 13:57

Idade de reforma: Ventura quer um resgate à TAP de dois em dois anos. E quer os jovens a pagá-lo

Hoje às 14:30

"O petróleo está literalmente a cair do céu": cidade russa teme desastre ambiental após ataques de drones ucranianos a refinaria

30 abr, 21:14

Perseguição na A2 termina em despiste, apreensão de droga e um detido. Segundo suspeito em fuga

6 mai, 20:11

Nesta "nova era" da guerra, o dia mais importante para Putin pode virar sinal de "fraqueza" da Rússia

Hoje às 07:00

Resultado final: Friburgo 3-1 Braga - veja os golos, a expulsão e a bola ao poste

Ontem às 18:53

O que ganham os trabalhadores com as alterações laborais? Pouco ou nada. As empresas ganham mais? "Não há dúvida nenhuma"

Ontem às 08:00