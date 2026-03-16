Realizador português foi acusado de violência doméstica por uma mulher que não existe

Havia nome e tudo, a pessoa é que não existia
A vida de Ico Costa ficou virada do avesso depois de uma acusação e ainda não se compôs desde então.
O realizador português foi acusado por uma mulher, em 2025, violência. O problema é que, sabe a CNN Portugal, essa mulher não existe.
É que o verdadeiro autor das falsas acusações é um homem, também ele ligado ao meio artístico, que utilizava o nome Joana Sousa Silva.
De acordo com a investigação a tal “mulher” nunca apareceu, o que não impediu que a queixa movida contra Ico Costa o tivesse impedido de apresentar dois filmes seus no festival IndieLisboa, que decidiu cancelar a parceria depois de o caso ter vindo a público.
A história completa pode ser lida numa reportagem publicada pela CNN Portugal que pode encontrar aqui.