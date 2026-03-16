Realizador português foi acusado de violência doméstica por uma mulher que não existe

CNN Portugal , AG
Há 33 min
CAE - Centro de Artes e Espectáculo de Portalegre (Lusa/ Nuno Veiga)

Havia nome e tudo, a pessoa é que não existia

A vida de Ico Costa ficou virada do avesso depois de uma acusação e ainda não se compôs desde então.

O realizador português foi acusado por uma mulher, em 2025, violência. O problema é que, sabe a CNN Portugal, essa mulher não existe.

É que o verdadeiro autor das falsas acusações é um homem, também ele ligado ao meio artístico, que utilizava o nome Joana Sousa Silva.

De acordo com a investigação a tal “mulher” nunca apareceu, o que não impediu que a queixa movida contra Ico Costa o tivesse impedido de apresentar dois filmes seus no festival IndieLisboa, que decidiu cancelar a parceria depois de o caso ter vindo a público.

A história completa pode ser lida numa reportagem publicada pela CNN Portugal que pode encontrar aqui.

Temas: Ico Costa Violência doméstica Acusação Indielisboa

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