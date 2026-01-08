Administração Trump diz que mulher tentou atropelar agentes do ICE antes de ser baleada mortalmente. Eis o que os vídeos mostram

CNN , Holmes Lybrand
Ontem às 11:51

 

 

 

Após um agente do ICE ter disparado e matado uma mulher em Minneapolis esta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou numa publicação online que o vídeo do incidente (que pode ser visto na imagem de capa associada ao artigo) mostrava que a mulher “atropelou violenta, intencional e cruelmente” o agente.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês), nas primeiras horas após o tiroteio, também afirmou num comunicado que a mulher estava a tentar atropelar os agentes com o carro “para os matar”.

A senadora dos EUA Tina Smith, democrata do Minnesota, identificou mais tarde a mulher como Renee Nicole Good, de 37 anos.

A secretária do DHS, Kristi Noem, disse numa conferência de imprensa no Texas que “uma mulher atacou” os agentes e “tentou atropelá-los e abalroá-los com o seu veículo” depois de os agentes terem ficado presos na neve.

Três vídeos captados no local e analisados pela CNN mostram, no entanto, nuances. O que aconteceu antes do disparo continua pouco claro.

O que mostram os vídeos

Num dos vídeos do tiroteio publicado online, a mulher pode ser vista inicialmente dentro do carro, que está parado e colocado perpendicularmente no meio da rua.

O agente que viria a disparar sobre a mulher pode ser visto a caminhar atrás do veículo, em direção à frente do carro. Outra pessoa, que não enverga uniforme, segue esse agente e parece estar a filmar com o telemóvel.

O carro onde está a mulher que morreu e o agente que acabou por disparar

Fonte: Vídeo da testemunha no X
Gráfico: Annette Choi, CNN

Dois agentes federais num camião aproximam-se então do carro, enquanto a mulher acena com a mão para fora da janela. Os agentes saem do camião e aproximam-se do veículo da mulher.

“Saia do carro”, ouve-se repetidamente os agentes que se aproximam da porta do lado do condutor dizerem. “Saia da merda do carro.”

Um dos dois agentes pode ser visto a puxar a porta do lado do condutor, enquanto o outro agente chega à frente do carro pelo lado oposto. O carro começa então a mover-se em marcha-atrás, enquanto um agente continua a puxar a porta e o outro se encontra à frente de parte do veículo.

O veículo começa a avançar e, ao mesmo tempo, o terceiro agente que se aproximou do carro puxa da pistola e aponta-a à mulher, enquanto se afasta da frente do veículo.

Um vídeo captado de outro ângulo, obtido e analisado pela CNN, parece mostrar o carro a fazer contacto com o agente antes deste disparar pela primeira vez.

O veículo parece estabelecer um contacto com o agente

Fonte: Vídeo da testemunha no X
Gráfico: Annette Choi, CNN

O primeiro vídeo não capta o momento em que o carro faz contacto com o agente, mas o corpo do agente é visto a afastar-se da frente do veículo para o lado do condutor.

O carro começa a andar e o agente move-se enquanto tira a sua pistola

Fonte: Vídeo da testemunha no X
Gráfico: Annette Choi, CNN

O agente, já fora da trajetória do veículo, disparou então mais dois tiros.

Depois de disparado o primeiro tiro, é possível ver o agente mesmo ao lado do carro

Fonte: Vídeo da testemunha no X
Gráfico: Annette Choi, CNN

O vídeo mostra depois o agente a guardar a pistola, enquanto o carro avança, acelera e embate noutro carro e num poste na berma da rua.

O agente que disparou e a pessoa que aparentava estar a filmá-lo podem ser vistos a deslocarem-se em direção à mulher e ao carro. O vídeo mostra o agente a afastar-se mais tarde do veículo e a dizer a outros para ligarem para o 911.

Temas: ICE Renee Nicole Good Eua Departamento de Segurança Interna

