"Foi algemada e acorrentada como uma criminosa perigosa": ICE detém francesa de 86 anos, três meses depois da morte do marido norte-americano

Há 2h e 36min

“Parece uma cena de um filme americano. Todos os dias acordo a pensar que isto não pode ser real”, lamentou um dos filhos de Marie, que não souberam da mãe durante vários dias

O Serviço de Imigração e Alfândegas (ICE) deteve uma mulher francesa, de 86 anos, três meses depois da morte do seu marido, um piloto norte-americano que conhecia desde a infância e com quem se casou há um ano.

Segundo o El País, Marie-Thérèse Ross foi detida a 1 de abril, quando os agentes do ICE invadiram a sua casa em Anniston, no Alabama, onde vivia com o marido.

Para as autoridades norte-americanas, Marie é considerada uma imigrante em situação irregular, uma vez que não possui o chamado green card, o visto de residência permanente, que ainda está em processo de emissão.

Os filhos de Marie só souberam da situação através dos vizinhos. Segundo um dos filhos de Marie, que falou sob condição de anonimato com o jornal Ouest France, Marie foi detida de forma violenta, apesar da idade e de não representar qualquer ameaça para os agentes. “Foi algemada e acorrentada como uma criminosa perigosa”, descreveu.

“Parece uma cena de um filme americano. Todos os dias acordo a pensar que isto não pode ser real”, lamentou o filho de Marie ao jornal francês Ouest France, sob condição de anonimato.

Marie esteve incontactável durante vários dias e foi necessária a intervenção dos serviços consulares franceses para que a família soubesse onde se encontra. A mulher, de 86 anos, está num centro de detenção no Louisiana, juntamente com outros 70 reclusos.

Fontes diplomáticas garantiram ao jornal Ouest France que o consulado francês em Nova Orleães “está a acompanhar de perto a situação" de Marie e "mantém uma comunicação constante com as autoridades do ICE". Segundo o mesmo jornal, o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês está a fazer de tudo para libertar Marie e repatriá-la para Franca.