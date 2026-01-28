Juiz federal bloqueia deportação de Liam, a criança de cinco anos que foi detida pelo ICE à porta de casa e cuja imagem correu mundo

Há 1h e 30min

Esta decisão, que trava a intenção das autoridades de imigração, e que inclui o pai do menino, deverá manter-se válida "durante a pendência deste litígio e até nova ordem do tribunal"

Um juiz federal dos Estados Unidos da América bloqueou, na terça-feira, a deportação imediata de uma criança de cinco anos e do seu pai, apenas uma semana depois de a detenção de ambos ter provocado indignação internacional e de a imagem do menino ter-se tornado um símbolo da política migratória da administração Trump.

O juiz Fred Biery, do distrito ocidental do Texas, emitiu uma ordem a determinar que Liam Ramos, aluno do pré-escolar, e o seu pai, Adrian Conejo Arias, não podem ser retirados ou transferidos da jurisdição onde se encontram detidos. Esta decisão, que trava a intenção das autoridades de imigração, deverá manter-se válida "durante a pendência deste litígio e até nova ordem do tribunal".

Este caso ganhou dimensão internacional quando pai e filho foram detidos, na semana passada, quando regressavam da escola, na região de Minneapolis, no estado do Minnesota. Os dois foram rapidamente transferidos para o centro de processamento de imigração de Dilley, no Texas. Esta instalação é conhecida por albergar famílias e tem sido alvo de queixas acerca das condições em que as pessoas permanecem detidas.

O caso ganhou impacto mediático após a divulgação de fotografias onde a criança aparecia, de gorro azul e mochila às costas, ao lado de um agente do ICE encapuzado à porta de casa. O incidente gerou uma troca de acusações entre as autoridades escolares e o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla original).

Os responsáveis pelo distrito escolar de Columbia Heights acusam os agentes do Immigration and Customs Enforcement (ICE) de terem utilizado a criança como "isco", obrigando-a a bater à porta de casa na esperança de que alguém abrisse, o que poderia ter levado a mais detenções. A escola afirma ainda que a família tentou impedir que o menino fosse levado e que havia um adulto disponível para cuidar dele, algo que foi ignorado pelos agentes.

Em contrapartida, o DHS defende a atuação do ICE, alegando tratar-se de uma "operação direcionada". As autoridades federais sustentam que o pai "fugiu" e "abandonou" o filho quando abordado, o que obrigou os agentes a levar a criança sob custódia "para sua própria segurança". O DHS classificou o pai como "estrangeiro ilegal".

A detenção de Liam Ramos não é um caso isolado. Segundo o superintendente escolar, Liam é um dos quatro alunos do distrito de Columbia Heights detidos por agentes federais de imigração apenas este mês. A lista inclui um jovem de 17 anos levado por "agentes armados e mascarados" sem a presença dos pais, e uma aluna do 4.º ano, de 10 anos, detida com a mãe a caminho da escola.