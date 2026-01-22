A imagem que está a correr mundo: menino de cinco anos detido pelos agentes de imigração nos EUA à porta de casa

Há 33 min

Criança estava acompanhada do pai, que também foi levado pelas autoridades norte-americanas. Os dois encontram-se num centro de detenção para famílias

Um menino de cinco anos que foi levado por agentes federais da entrada da sua casa, na área metropolitana de Minneapolis, na terça-feira, depois de regressar da escola, está detido com o pai numa instalação do Serviço de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) no Texas, disse à CNN uma fonte familiarizada com a situação.

A criança, Liam Conejo Ramos, foi retirada de um carro da família que estava com o motor ligado, afirmou Zena Stenvik, superintendente do distrito escolar de Columbia Heights, um subúrbio de Minneapolis.

“Outro adulto que vive na casa estava no exterior e implorou aos agentes para deixarem a criança pequena aos seus cuidados, mas o pedido foi recusado”, afirmou Stenvik numa conferência de imprensa, na quarta-feira.

Segundo a responsável, um agente “levou a criança até à porta e pediu-lhe que batesse, para ver se estava mais alguém em casa — usando, na prática, um menino de cinco anos como isco”.

Na quinta-feira, o ICE escreveu na rede social X que a agência “não usou, nem nunca usou, ‘uma criança como isco’. A criança foi ABANDONADA”.

O Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) afirmou que o pai, natural do Equador, era o alvo da operação. Os dois acabaram por ser detidos em conjunto.

Ramos é o mais recente caso de uma criança envolvida na campanha de deportações em massa da administração Trump no Minnesota e em todo o país. Esta campanha tem sido marcada por táticas agressivas de agentes armados e encapuzados, pela detenção de cidadãos norte-americanos e repressão de protestos, à medida que se intensificam os confrontos em torno da legalidade destas ações. Em resposta, residentes em áreas visadas têm alertado vizinhos e, por vezes, tomado medidas para dificultar os movimentos e as operações dos agentes de imigração.

De acordo com uma fonte com conhecimento direto do que aconteceu na terça-feira, o pai, Adrian Alexander Conejo Arias, e o filho estão detidos no South Texas Family Residential Center, em Dilley, no Texas — uma instalação do ICE destinada a famílias.

Numa declaração enviada à CNN, o DHS afirmou que o ICE estava a realizar uma operação para deter o pai da criança quando este “fugiu a pé — abandonando o filho”.

“Para garantir a segurança da criança, um dos nossos agentes do ICE permaneceu com ela, enquanto os outros agentes detinham” o pai, explicou a porta-voz do DHS, Tricia McLaughlin, num email enviado à CNN.

“Conduzimos missões de aplicação da lei legais, éticas e morais aqui em Minneapolis”, afirmou Gregory Bovino, comandante-geral da Patrulha de Fronteiras, numa conferência de imprensa na quinta-feira. “Não detive uma criança de cinco anos, e vamos continuar com essa missão de aplicação da lei.”

Liam Conejo Ramos, 5 anos, foi detido, juntamente com o pai, quando estava a chegar a casa da escola (Columbia Heights Public Schools)

O departamento acrescentou que o pai tinha sido libertado para permanecer nos Estados Unidos durante a administração Biden.

A família apresentou-se a agentes da fronteira no Texas, em dezembro de 2024, para pedir asilo, segundo o advogado da família, Mark Prokosch.

“Eles fizeram absolutamente tudo da forma correta, tudo o que lhes foi pedido”, garantiu Prokosch em conferência de imprensa. “A família está a apresentar um pedido de asilo, o que é legal. A diferença é que agora temos de o fazer com metade da família no Texas.”

A instalação de Dilley — concebida como um centro de detenção residencial, e não criminal — foi criada para acolher famílias. É composta por uma série de contentores modulares, com espaços dedicados, como biblioteca, ginásio e salas de aula. As crianças detidas em Dilley vão desde bebés a adolescentes.

O caso de Liam não é o único no distrito escolar localizado a cerca de 11 quilómetros a norte de Minneapolis. Outros três alunos também foram levados pelo ICE, segundo responsáveis escolares.

Também na terça-feira, um aluno de 17 anos da Columbia Heights High School, que se dirigia para a escola, foi detido por agentes armados e encapuzados, disse Stenvik.

“Não estavam presentes pais. O estudante foi retirado do carro e levado”, contou.

Na semana passada, agentes do ICE entraram no apartamento de outra estudante de 17 anos e da sua mãe. Ambas foram detidas, segundo o distrito escolar.

Há duas semanas, uma aluna do quarto ano, de 10 anos, foi levada por agentes do ICE quando se dirigia para a escola com a mãe e permanece agora num centro de detenção no Texas, informou o distrito.

A CNN pediu ao DHS mais detalhes sobre estes casos.