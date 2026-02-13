Assembleia da República aprova voto de pesar pela morte de Alex Pretti com abstenção do Chega

Há 45 min

Projeto tinha sido introduzido pelo Bloco de Esquerda

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira um voto de pesar por Alex Pretti, um enfermeiro norte-americano morto pelos serviços de imigração do Estados Unidos (ICE), lembrando que foi atingido enquanto exercia o “seu direito fundamental à manifestação”.

O voto de pesar apresentado pelo Bloco de Esquerda foi aprovado com os votos favoráveis de todas as bancadas à exceção do Chega, que se absteve.

O projeto dos bloquistas recorda que a morte de Alex Pretti “ocorreu no contexto de um protesto contra a atuação das autoridades federais de imigração (ICE)” e que o enfermeiro se encontrava “a exercer o seu direito fundamental à manifestação quando foi atingido mortalmente” pelo ICE, no dia 24 de janeiro.

“Alex Pretti, que desempenhava funções na unidade de cuidados intensivos de um hospital da Administração de Veteranos, era reconhecido pelos seus pares, vizinhos e família como um homem de caráter generoso e profundo sentido de dever cívico. Licenciado em Biologia e Ambiente, e mais tarde em Enfermagem, a sua vida foi pautada pelo serviço ao próximo e pelo respeito pela natureza”, recorda-se ainda.

A Assembleia da República recorda “a sua dedicação a causas humanitárias” e “expressa sentidas condolências aos seu familiares e amigos”.

Alex Jeffrey Pretti, de 37 anos e um enfermeiro de cuidados intensivos da Administração de Veteranos, departamento governamental que lida com assuntos dos veteranos de guerra, foi morto por agentes da imigração (ICE) na manhã de dia 24 de janeiro numa rua de Minneapolis, depois de ter sido imobilizado enquanto gravava com o telemóvel os agentes durante uma manifestação contra a política migratória de Trump.

Alex Pretti era um cidadão norte-americano, nascido no estado do Illinois. Tal como Renee Good, também morta a tiro pelo ICE, em 7 de janeiro, não tinha antecedentes criminais e a família contou à agência de notícias Associated Press que nunca tinha tido interações com a polícia, excetuando algumas multas de trânsito.