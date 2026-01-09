"Extremamente bondosa" e "um ser humano incrível", a poeta Renee Nicole Good foi morta a tiro pelo Serviço de Imigração e Alfândega

Hoje às 00:00

É "mais um exemplo claro de que o medo e a violência, infelizmente, tornaram-se comuns" nos EUA

Original de Colorado Springs, no Colorado, era poeta galardoada pela Academy of American Poets e “um ser humano incrível”. Renee Good, de 37 anos e mãe de três filhos, tinha-se mudado há um ano para Mineápolis com o companheiro e o filho mais novo, de seis anos, disse ao jornal Minnesota Star Tribune a mãe da vítima, Donna Ganger.

“Era extremamente bondosa” e “cuidou de pessoas toda a sua vida”, diz a mãe. Que resume assim a morte da filha: “Estúpido”.

O pai da vítima, Tim Ganger, afirmou ao Washington Post que Renee “teve uma boa vida, mas difícil”. E: “Era uma pessoa maravilhosa”.

Na biografia das redes sociais, Renee Good descrevia-se como “uma poeta, escritora, esposa e mãe”. Estudou escrita criativa na Old Dominion University, em Norfolk, Virgínia. Recebeu o prémio de poesia da Academy of American Poets para estudantes da universidade, em 2020, pelo trabalho “On Learning to Dissect Fetal Pigs”.

A sua morte foi “mais um exemplo claro de que o medo e a violência, infelizmente, tornaram-se comuns na nossa nação”, escreveu Brian Hamphill, reitor da universidade, num comunicado enviado ao Washington Post.

Vários líderes estaduais afirmaram que Good estava no local de uma operação do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE no acrónimo em Inglês) enquanto “observadora legal”. Vídeos publicados sobre o incidente mostram um agente do ICE a disparar três vezes contra o veículo de Renee.

Jacob Frey, presidente da Câmara de Mineápolis, afirma que a vítima foi levada para o centro médico de Hannepin County, onde sucumbiu aos ferimentos. “Renee era uma residente da nossa cidade que estava a cuidar dos seus vizinhos nesta manhã [na quarta-feira] quando a sua vida foi tomada pelas mãos do governo federal”, afirmou num comunicado o Conselho Municipal de Mineápolis, que exige a saída do serviço federal de imigração da cidade.

A mãe da vítima garantiu ao "Minnesota Star Tribune" que Renee “não fazia parte de nada” que envolvesse desafiar as ações do ICE.

Kristi Noem, secretária de Segurança Interna, classificou o incidente como “um ato de terrorismo doméstico” contra os agentes de imigração e afirmou que Renee “utilizou o seu veículo como arma” para tentar “atropelá-los”. Justificou ainda que os disparos contra a viatura de Renee Good foram “defensivos”.

Donald Trump defendeu as declarações de Noem e publicou na rede social Truth Social que Renee estava a “a obstruir e a resistir” as operações dos agentes do ICE.

O governador do Minnesota, Tim Walz, que concorreu como candidato do Partido Democrata a vice-presidente dos Estados Unidos nas eleições presidenciais de 2024, culpou a administração Trump pelo incidente e ofereceu as condolências à família de Good - e prometeu que vai “procurar responsabilidades e justiça”.

O FBI está a investigar o caso.