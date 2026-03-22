Com Trump a ameaçar enviar agentes do ICE para os aeroportos, o que vem aí para os funcionários da TSA sem salário durante a paralisação?

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Há funcionários da TSA a pedir demissão e muitos outros a tirar licenças não programadas por não terem condições de pagar a gasolina ou a creche necessários para poderem ir trabalhar

Enquanto um número cada vez menor de agentes da Administração de Segurança nos Transportes (TSA) trabalha para manter as longas filas de segurança em movimento, mesmo sem receber salário, o presidente Donald Trump entrou na disputa no sábado, anunciando que enviará agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) para os aeroportos a partir de segunda-feira, caso o Congresso não chegue a um acordo sobre um plano para acabar com a paralisação parcial do governo.

A administração Trump não esclareceu qual seria o papel desempenhado pelos agentes do ICE nos aeroportos, já que eles não são treinados para realizar inspeções de segurança, ao passo que os agentes da TSA precisam de passar por meses de treino. A CNN entrou em contacto com a Casa Branca e o Departamento de Segurança Interna, que gere a TSA, para obter comentários.

"O presidente pode enviar agentes do ICE, mas não vejo como é que isso vai ajudar-nos a superar este período", diz à CNN George Borek, agente da TSA em Atlanta e representante sindical, reiterando a necessidade de treino adequado.

Enquanto líderes de ambos os partidos tentam chegar a um acordo para financiar o Departamento de Segurança Interna (DHS), que inclui 61 mil funcionários da TSA a trabalhar sem receber salários, há poucos indícios de que o impasse vá ser resolvido em breve no Capitólio antes da pausa programada.

O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One após aterrar no Aeroporto Internacional de Palm Beach, na Flórida, na sexta-feira. foto Roberto Schmidt/Getty Images

A ameaça de Trump surge perante a demissão de centenas de agentes da TSA devido ao corte de verbas, a par de viajantes frustrados que estão a enfrentar filas intermináveis ​​nos postos de segurança de alguns dos principais aeroportos dos EUA. As autoridades alertam que a situação pode piorar se o impasse entre republicanos e democratas sobre a aplicação das leis federais de imigração continuar.

No início da manhã deste domingo, os atrasos já estavam a aumentar. No Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, na Geórgia, o tempo de espera na TSA ultrapassava as duas horas e meia, segundo o CNN tracker. Enquanto isso, viajantes nos aeroportos LaGuardia, George Bush Intercontinental de Houston e John F. Kennedy enfrentavam esperas de mais de 40 minutos.

Enquanto o caos e a incerteza continuam a pairar sobre os aeroportos em todo o país, eis o que nos espera:

O que espera os viajantes

Não está claro que alívio — se houver algum — é que os agentes do ICE poderiam proporcionar para os longos tempos de espera na segurança, caso o presidente os mobilize. Os agentes poderiam potencialmente ajudar em funções limitadas, como gerir filas, orientar passageiros ou auxiliar na passagem de pessoas pelos postos de segurança, libertando os agentes treinados da TSA para funções críticas de segurança. O anúncio de Trump também não especificou para que aeroportos é que os agentes do ICE seriam destacados.

Trazer pessoal sem treino pode gerar os seus próprios problemas, diz Borek. "Se você trouxer pessoas para lá que não são treinadas, que não sabem do que estão à procura, então certamente isso pode ser um problema."

Mesmo os agentes da TSA treinados têm de ser recertificados após um período de licença médica de 30 dias, adianta Borek. E, à medida que a pressão financeira e a baixa moral levam os agentes da TSA a deixar os seus cargos, os viajantes podem esperar ver filas contínuas em alguns aeroportos.

Passageiros aguardam na fila num posto de controlo da TSA no Aeroporto William P. Hobby, em Houston, Texas, na segunda-feira. foto Mark Felix/Bloomberg/Getty Images

Durante seis dias consecutivos na semana passada, a taxa de faltas da TSA ficou acima de 9% — com um recorde de 10,22% de absentismo registado na segunda-feira — enquanto os funcionários continuam a trabalhar sem receber vencimento.

Os impactos para os viajantes devido às faltas variaram muito de aeroporto para aeroporto, e a imprevisibilidade pode continuar. Mais de um terço dos agentes de segurança do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta faltaram ao trabalho na semana passada, obrigando os passageiros a esperar até duas horas nas filas de segurança. Na sexta-feira, mais da metade dos funcionários da TSA faltaram ao trabalho no Aeroporto Internacional William P. Hobby, em Houston, Texas.

O secretário do Departamento de Transportes afirma que, sem um projeto de lei de financiamento para encerrar a paralisação, a próxima semana de viagens será pior do que nunca.

"Estes serão dias bons em comparação com o que acontecerá daqui a uma semana, quando os americanos tentarem viajar", disse o secretário Sean Duffy em entrevista a Jake Tapper, da CNN, na sexta-feira. Os problemas de viagem com horas de espera na segurança aeroportuária vão parecer "uma brincadeira de crianças", ressaltou.

Se a paralisação não terminar até sexta-feira, que marca o próximo dia de pagamentos de salários dos funcionários da TSA, a situação "vai piorar muito nas próximas semanas", já que haverá ainda menos agentes a trabalhar, acrescenta Borek. "Tenho estado a pedir desculpa aos passageiros que passam por aqui."

O que o futuro tem reservado para os aeroportos?

Se a escassez de funcionários da TSA piorar, é possível que alguns aeroportos fechem completamente.

"Não é exagero dizer que talvez tenhamos de fechar aeroportos, principalmente os mais pequenos, se o número de faltas aumentar", disse o administrador adjunto interino da TSA, Adam Stahl, na terça-feira.

A TSA não tem o poder de fechar um aeroporto unilateralmente. Mas passageiros e tripulantes têm de passar pela triagem antes de embarcar e, se não houver ninguém para a realizar, os viajantes ficarão em terra.

Até ao momento, a TSA não interrompeu totalmente a triagem em nenhum aeroporto durante a paralisação, e especialistas afirmam que a agência esgotará todas as outras opções possíveis antes de tomar essa medida.

Passageiros aguardam os seus voos numa porta de embarque da JetBlue Airways no Aeroporto Internacional de Orlando, Flórida, na terça-feira, 17 de março de 2026. foto Phelan M. Ebenhack/AP

Enquanto isso, alguns aeroportos permanecem praticamente intocados pelos efeitos da mais recente paralisação governamental. Em 20 aeroportos nos EUA, a triagem de segurança não é feita pela TSA, mas por empresas privadas, e nesses casos os postos de controlo não registam longas filas.

Aeroportos como o Internacional de São Francisco, o Internacional de Kansas City, o Orlando Sanford e 17 instalações menores integram o Programa de Parceria de Triagem da TSA, que utiliza empresas terceirizadas nos postos de controlo.

O que o futuro reserva para os agentes da TSA?

A paralisação parcial do governo é uma das três interrupções no financiamento que resultaram em atrasos na remuneração dos funcionários da TSA nos últimos seis meses, logo após a histórica paralisação de 43 dias no final do ano passado e uma breve interrupção em janeiro.

Os agentes da TSA que trabalham sem receber durante a movimentada temporada de viagens da primavera estão prestes a continuar a enfrentar um efeito dominó de dificuldades financeiras nos bastidores, incluindo despejos, frigoríficos vazios e contas bancárias no vermelho.

São eles que estão no meio do impasse no Congresso sobre o financiamento do governo. Dezenas de milhares de funcionários da TSA estão a ter de escolher diariamente entre ficar em casa ou comparecer ao trabalho sem receber salário e lidar com viajantes frustrados nos aeroportos.

O Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que mais de 400 agentes optaram por uma terceira alternativa desde o início da paralisação: pedir a demissão.

Líderes sindicais afirmam que alguns funcionários da TSA escolheram pedir demissão e muitos outros tiraram licenças não programadas, pois não têm condições de arcar com os custos de gasolina ou creche necessários para poderem ir trabalhar.

Aaron Cooper, Alexandra Skores, Holly Yan, Alaa Elassar, Rebekah Riess, Taylor Romine e Hanna Park, da CNN, contribuíram para esta reportagem.