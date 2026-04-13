Trânsito condicionado no IC19 durante dois dias

Agência Lusa , MM
Há 1h e 52min
Carro incendeia-se no IC19

Haverá vias suprimidas de forma faseada, para obras de reparação do pavimento

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O trânsito no IC19 (Lisboa-Sintra) vai estar condicionado esta segunda e terça-feira, entre as 10:00 e as 17:00, devido a trabalhos de reparação do pavimento em vários pontos da via, informou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Em comunicado, a IP indicou que a intervenção decorre ao longo de cerca de 16 quilómetros do Itinerário Complementar 19 (IC19), que liga os concelhos de Lisboa, Amadora e Sintra, implicando a supressão de vias de circulação de forma faseada, acompanhando o avanço dos trabalhos.

“Para garantir a segurança dos utilizadores da via e dos trabalhadores, é necessário proceder ao condicionamento do trânsito, com supressão de vias de circulação, entre as 10:00 e as 17:00. O condicionamento é implementado de forma progressiva, acompanhando as zonas em obra”, refere a empresa.

Segundo a IP, a operação visa corrigir situações de “maior desgaste do pavimento, resultantes do elevado volume de tráfego e das condições meteorológicas registadas em janeiro e fevereiro”.

“Os serviços técnicos têm vindo a monitorizar permanentemente a situação, intervindo nas situações mais urgentes, de modo a assegurar adequadas condições de circulação”, sublinhou a IP.

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Paralelamente, está prevista uma empreitada de requalificação integral do IC19, com um investimento estimado de cerca de 60 milhões de euros, atualmente em fase de contratação do projeto de execução.

A IP referiu ainda que o início desta obra foi reprogramado devido às intempéries registadas no país, que obrigaram a priorizar intervenções urgentes noutras infraestruturas rodoviárias e ferroviárias.

Temas: Ic19 Infraestruturas de Portugal Obras Transito Lisboa

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