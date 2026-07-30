Acidente com oito carros corta IC19 no sentido Lisboa-Sintra. Há dois feridos

Agência Lusa , MJC
Há 31 min
Fila no IC19 (DR)
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No sentido oposto ocorreu um outro acidente

Um acidente que envolveu oito viaturas fez dois feridos ligeiros e obrigou ao corte do IC19 no sentido Lisboa-Sintra, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo a mesma fonte, os dois feridos foram transportados para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Pelas 10:30, o IC19 continuava com corte total no sentido Lisboa-Sintra.

No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também ocorreu um acidente, entre uma mota e um veículo ligeiro, que levou ao corte do trânsito em duas faixas de rodagem, entretanto restabelecido.

Desse acidente há a registar um ferido ligeiro que foi transportado para o hospital São Francisco Xavier, indicou a fonte da PSP.

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Temas: IC19 Acidente Trânsito Sintra
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