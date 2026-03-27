Tribunal decide que a sangria feita apenas com vinho não paga imposto extra

CNN Portugal
Há 2h e 19min
Sangria (Getty Images)

O Tribunal Arbitral decidiu que a sangria feita apenas com vinho, água, açúcar e aromas deve ser considerada “vinho tranquilo”, ficando isenta de imposto sobre álcool (IABA) e garantindo reembolso do valor pago a mais.

O Tribunal Arbitral decidiu que a sangria feita a partir de vinho, sem adicionar outras bebidas alcoólicas, deve ser tratada como “vinho tranquilo” para efeitos do imposto sobre álcool (IABA). Isso significa que a taxa aplicada é zero, ou seja, não há imposto adicional sobre essa bebida.

"A decisão surge no processo n.º 705/2025-T, relativo a 2.928.240 litros de sangria e € 307.275,00 de imposto pago entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023", lê-se no comunicado da RFF Laywers.

A empresa contestou, alegando que a bebida, composta por vinho, água, açúcar, dióxido de carbono, aromas e outros aditivos, com álcool exclusivamente resultante da fermentação do vinho, deveria ser tributada como vinho tranquilo. A Administração Tributária tentou deslocar o debate para enquadramento aduaneiro e invocar supostos erros processuais, mas todas as exceções foram rejeitadas pelo tribunal.

O Tribunal Arbitral explicou que a categoria de “outras bebidas fermentadas” só se aplica a produtos que não sejam vinho. Como a sangria cumpre todos os requisitos de vinho tranquilo, mesmo com ingredientes extras, não podia ser considerada bebida fermentada residual.

Além de anular o imposto pago a mais, o Tribunal decidiu que a empresa tem direito a receber de volta todo o dinheiro, com juros desde que o pedido de reembolso foi inicialmente rejeitado.

Temas: Iaba Vinho tranquilo Sangria

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