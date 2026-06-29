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Tabaqueira britânica BAT elimina 5.500 empregos e transfere 3.500 devido a plano com IA

Agência Lusa , MJC
Há 1h e 12min
British American Tobacco (AP)
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Em comunicado, a BAT indicou que os cortes irão afetar cerca de 20% do quadro de pessoal a nível global, com exceção dos Estados Unidos, e que os colaboradores já foram notificados destas alterações

A British American Tobacco (BAT) vai eliminar 5.500 postos de trabalho e transferir outros 3.500 para parceiros estratégicos, no âmbito de um programa de transformação impulsionado por Inteligência Artificial (IA), anunciou a empresa.

Em comunicado, a BAT indicou que os cortes irão afetar cerca de 20% do quadro de pessoal a nível global, com exceção dos Estados Unidos, e que os colaboradores já foram notificados destas alterações.

A multinacional acrescentou que o programa de transformação - Fit2Win -, lançado em 2025, continua a fortalecer o negócio e a posicionar a empresa para um crescimento sustentável a longo prazo.

Este programa foi concebido para tornar o grupo mais ágil, inovador e disciplinado na gestão de custos, acrescenta o comunicado.

O Fit2Win redefine a forma como a BAT opera, reduzindo a complexidade e estabelecendo parcerias mais estreitas com empresas líderes em tecnologia e serviços empresariais, ao mesmo tempo que otimiza as operações do negócio, explicou a empresa britânica.

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Prevê-se que o Fit2Win gere uma poupança anual de custos de cerca de 600 milhões de libras (cerca de 920 milhões de euros) até ao final de 2028.

Citado no comunicado, o presidente executivo (CEO) da BAT, Tadeu Marroco, salientou que a empresa está a construir “uma organização preparada para o futuro”, que “reforça a forma de operar e a capacidade de competir num ambiente em rápida evolução”.

“Estas mudanças afetam muitos dos nossos colegas, e estamos empenhados em apoiá-los durante esta transição com atenção e respeito, ao mesmo tempo que posicionamos o negócio para o futuro”, acrescentou o responsável.

A BAT obteve lucros de 7.764 milhões de libras (cerca de 8.912 milhões de euros) em 2025, mais do dobro (153,1%) em comparação com o ano anterior.

No ano passado, a multinacional registou receitas de 25.610 milhões de libras (cerca de 29.397 milhões de euros), o que representa uma queda ligeira de 1%, impulsionada pela quebra das vendas dos cigarros tradicionais que contribuíram com 20.201 milhões de libras (cerca de 23.188 milhões de euros), menos 2,3% face a 2024.

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