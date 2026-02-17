Gigantes tecnológicas mentem sobre os benefícios climáticos da Inteligência Artificial

Agência Lusa , MJC
Há 50 min
Inteligência Artificial (Getty Images)

Relatório de várias ONG critica a Google por afirmar em documentos oficiais que a IA poderia mitigar entre 5% e 10% das emissões globais, uma estimativa baseada em dados extrapolados, sem fundamento científico, de uma consultora privada

Um estudo divulgado esta terça-feira por uma coligação de organizações não governamentais (ONG) de defesa do ambiente diz que 74% das afirmações sobre os alegados benefícios climáticos da inteligência artificial (IA) generativa carecem de bases sólidas.

Estas afirmações "servem os interesses das indústrias de tecnologia e dos combustíveis fósseis", resume um comunicado conjunto de várias ONG, incluindo a Beyond Fossil Fuels, a Green Web Foundation e a Friends of Earth US.

Por outro lado, "minimizam os danos climáticos significativos causados pela IA generativa" alertaram organizações como a Climate Action Against Disinformation, Stand.earth e Green Screen Coalition.

As plataformas analisaram 154 declarações "afirmando que a IA terá um benefício climático líquido, incluindo as de empresas como a Google e a Microsoft e instituições como a Agência Internacional de Energia [AIE]".

Segundo as ONG, esta é a primeira vez que o argumento de que a IA poderá compensar o aumento da procura de combustíveis fósseis gerada pelos centros de dados é analisado de forma crítica.

"Apenas 26% das afirmações citam artigos académicos publicados e 36% não citam qualquer evidência. No geral, estas declarações baseiam-se em provas frágeis, não em estudos revistos por peritos", sublinham.

O relatório critica a Google por afirmar em documentos oficiais que a IA poderia mitigar entre 5% e 10% das emissões globais, uma estimativa baseada em dados extrapolados, sem fundamento científico, de uma consultora privada.

O estudo acrescenta ainda que a multinacional atribui à IA benefícios que, na verdade, são fruto dos painéis solares, e não da inteligência artificial.

A AIE, aponta o documento, assume que "os benefícios superam largamente as emissões diretas", com base em modelos teóricos em vez de medições empíricas, e utiliza também alegações vagas e pouco fundamentadas de que a IA permitirá uma poupança de "até 50% de resíduos".

Além disso, a AIE indica, em alguns dos seus próprios estudos sobre o tema, que foram revistos por especialistas ligados a tecnológicas como Google, Amazon, Nvidia, Meta e Microsoft, algo que as ONG consideram um potencial conflito de interesses.

Por sua vez, a Microsoft afirma estar a trabalhar em IA generativa para "capacitar uma força de trabalho sustentável", sem dados verificáveis ou quantificação das reduções de emissões, disse o relatório.

A análise não encontrou "um único exemplo em que sistemas generativos (...) como o ChatGPT, o Gemini ou o Copilot tenham gerado reduções de emissões materiais, verificáveis e substanciais", apontam os autores.

O estudo conclui que as declarações servem para ocultar as diferenças entre a IA generativa, que tem elevados custos ambientais, e a IA "tradicional", que tem uma pegada ambiental muito menor, por exemplo, na previsão dos padrões de vento.

"Esta mudança enganadora é uma nova forma de autopromoção ecológica", afirmam as ONG.

O estudo, liderado pelo analista de clima e energia Ketan Joshi, foi publicado na véspera da Cimeira de Impacto da IA, que se realiza na quinta e sexta-feira em Nova Deli.

"Parece que as empresas tecnológicas estão a usar a falta de clareza sobre o que acontece dentro dos centros de dados que consomem enormes quantidades de energia para esconder uma expansão destrutiva para o planeta", declarou Joshi.

O especialista acrescentou que "as promessas de tecnologias salvadoras continuam a ser ocas, enquanto os centros de dados continuam a alimentar o carvão e o gás todos os dias".

Temas: IA Inteligência Artificial Clima

Relacionados

Usa inteligência artificial para aconselhamento médico? Investigadores alertam para falhas graves

Quase 90% dos jovens portugueses usam inteligência artificial generativa

Como os centros de dados da Inteligência Artificial podem afetar a nossa rede elétrica e até o abastecimento de água

Tecnologia

Gigantes tecnológicas mentem sobre os benefícios climáticos da Inteligência Artificial

Há 50 min
02:00

Polígrafo. André Ventura já defendeu a censura nas redes sociais?

Ontem às 21:28

Reatores de nova geração são o rosto de um renascimento nuclear americano. Alguns especialistas estão a fazer soar os alarmes

15 fev, 22:00

Quatro em cada dez jovens têm sinais de risco elevado de uso problemático da internet

12 fev, 21:59
Mais Tecnologia

Mais Lidas

Rússia está a construir novas instalações militares ao longo da fronteira com a Finlândia, "tal como durante a Guerra Fria"

Ontem às 15:57

"Destruíram a minha vida": operador de drones de unidade de elite russa deserta para a Ucrânia e promete lutar contra a Rússia

Ontem às 12:23

"Não foi bonito, mas não esteve a segundos de uma catástrofe": "jamming" é uma de "três hipóteses" para avião da TAP ter "violado altitude de segurança"

Ontem às 21:17

Se La Niña transitar para El Niño no verão, Portugal "está longe" dos efeitos

Ontem às 23:37

Avião da TAP esteve "a segundos" de ter um acidente a alta velocidade em pleno voo

Ontem às 15:01

Venâncio e Fátima saíram de casa na terça-feira para ir a uma consulta em Coimbra. Desde então, nunca mais foram vistos

15 fev, 14:51

Governo paga 20 mil euros para ter Sport TV na residência oficial do primeiro-ministro

Ontem às 10:35

Sanções a resultar? Rússia começa a sentir efeitos sérios da pressão de EUA e Europa

Ontem às 17:03

Pedro e Sofia conheceram-se num check-in nos Açores. Sete anos depois deu-se um "clique" numa viagem de metro no Porto

15 fev, 08:00

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

Avião com destino a Lisboa aborta descolagem quando já iniciava subida. "Foi um terror"

Ontem às 16:56

Se a Somália é perigosa, a que se deve o aumento do turismo no país?

15 fev, 16:00