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Ex-funcionários acusam Meta de usar IA para despedir trabalhadores com problemas de saúde

Nuno Mandeiro
Há 1h e 3min
Meta (imagem Getty)
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Software de inteligência artificial selecionou desproporcionalmente pessoas portadoras de deficiência ou que estavam de baixa

Um total de 26 ex-funcionários da Meta Platforms acusam a gigante tecnológica de ter utilizado um software de inteligência artificial para um despedimento coletivo. Este programa informático terá selecionado desproporcionalmente pessoas com deficiência ou que estavam de baixa.

De acordo com a Reuters, o grupo de ex-funcionários está a avançar com uma ação judicial contra a gigante tecnológica.

Até ao momento, a Meta ainda não fez qualquer tipo de comentário ou declaração sobre o caso.

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Temas: IA Inteligência Artificial Meta Demissões Despedimentos
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