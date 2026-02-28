A Inteligência Artificial está a tirar-me o emprego - e dinheiro

Há 34 min

Há setores onde a IA entrou por eles adentro com mais impacto. Este é um deles

Como um raro tradutor de língua irlandesa, Timothy McKeon trabalhou durante anos de forma estável para as instituições da União Europeia. Mas o aparecimento de ferramentas de inteligência artificial (IA) capazes de traduzir texto e, cada vez mais, fala quase instantaneamente veio pôr em causa o seu sustento e o de muitos outros no seu setor.

Diz que perdeu cerca de 70% do seu rendimento quando o trabalho de tradução na UE se esgotou. Atualmente, o trabalho disponível consiste em polir traduções geradas por máquinas, tarefas que recusa "por princípio" porque ajudam a treinar o software que retira trabalho aos tradutores humanos. Quando o texto editado é reintroduzido no software de tradução, "este aprende com o trabalho" feito pelos humanos.

"Quanto mais o software aprende, mais obsoleto nos tornamos", diz. "Espera-se essencialmente que cave a minha própria sepultura profissional."

Enquanto os trabalhadores de todo o mundo refletem sobre a forma como a IA pode afetar os seus meios de subsistência — um tópico que ainda recentemente esteve na agenda do Fórum Económico Mundial em Davos — essa questão já não é hipotética na indústria da tradução. Aplicações como o Google Translate já reduziram a necessidade de tradutores humanos e a adoção crescente da IA generativa só veio acelerar essa tendência.

Um inquérito realizado em 2024 a profissionais da escrita pela Sociedade de Autores do Reino Unido revela que mais de um terço dos tradutores tinha perdido trabalho devido à IA generativa, que pode criar texto sofisticado, bem como imagens e áudio, a partir de sugestões dos utilizadores. E 43% dos tradutores afirmaram que o seu rendimento diminuiu devido à tecnologia.

Nos Estados Unidos, dados de 2010-23 analisados por Carl Frey e Pedro Llanos-Paredes na Universidade de Oxford mostraram que as regiões onde o Google Translate era mais utilizado registaram um crescimento mais lento no número de empregos de tradutores. Originalmente alimentado por tradução estatística, o Google Translate mudou para uma técnica chamada 'tradução neural', em 2016, resultando num texto com um som mais natural e aproximando-o das atuais ferramentas de IA.

"A nossa melhor estimativa de base é que cerca de 28.000 postos de trabalho adicionais para tradutores teriam sido criados na ausência da tradução automática", diz Frey à CNN.

"Não se trata de uma história de deslocação em massa, mas penso que é muito provável que isso venha a acontecer."

Timothy McKeon recusa-se a editar traduções automáticas - se o fizer, é como cavar "a própria sepultura profissional" foto: cortesia de Timothy McKeon

A história é semelhante a nível mundial, sugere McKeon, que faz parte do Guerrilla Media Collective, um grupo internacional de tradutores e profissionais de comunicação - diz que todos os membros do coletivo complementam o seu rendimento com outros trabalhos devido ao impacto da IA.

"Todos os EUA estão a olhar para o Wisconsin"

Christina Green é presidente da Green Linguistics, um fornecedor de serviços linguísticos, e intérprete judicial no Wisconsin.

Receia que a sua função no tribunal possa em breve desaparecer devido a um projeto de lei que permitiria aos tribunais utilizar a IA ou outro tipo de tradução automática em processos civis ou penais - e noutros casos.

Green e outros profissionais das línguas têm lutado contra a proposta desde a sua apresentação em maio. "Todos os Estados Unidos estão a olhar para o Wisconsin" como um precedente, aponta Green, salientando que os opositores do projeto de lei tinham conseguido, até agora, bloqueá-lo.

Embora Green ainda tenha o seu emprego no tribunal, a sua empresa perdeu recentemente um importante cliente da Fortune 10, que ela disse ter optado por recorrer a uma empresa que oferece tradução por IA. O cliente era responsável por uma parte tão grande do negócio da empresa de Green que ela teve de avançar para despedimentos.

Christina Green teve de despedir pessoal porque a sua empresa de tradução perdeu uma grande quantidade de trabalho para a IA foto: cortesia de Alvin Connor/Havone Studios

"As pessoas e as empresas pensam que estão a poupar dinheiro com a IA mas não fazem a mínima ideia do que é, de como a privacidade é afetada e quais são as ramificações", argumenta Green.

"Os governos não estão a fazer o suficiente"

Fardous Bahbouh, que vive em Londres, é tradutora e intérprete de língua árabe para organizações internacionais de comunicação social, incluindo a CNN. Tem visto uma redução considerável do trabalho escrito nos últimos anos, que atribui à evolução tecnológica e às pressões financeiras que os meios de comunicação social enfrentam.

Bahbouh está também a estudar para um doutoramento centrado na indústria da tradução. A sua investigação mostra que a tecnologia, incluindo a IA, está a ter um "enorme impacto" nos tradutores e intérpretes.

Os governos deviam fazer mais para proteger os profissionais de línguas estrangeiras da ameaça representada pela IA, de acordo com Fardous Bahbouh foto: cortesia Fardous Bahbouh

"Preocupa-me muito que os governos não estejam a fazer o suficiente para os ajudar na transição para outro tipo de trabalho, o que pode levar a uma maior desigualdade, à pobreza no trabalho e à pobreza infantil", diz à CNN.

Muitos tradutores estão, de facto, a procurar uma nova formação "porque a tradução não está a gerar o rendimento que gerava anteriormente", de acordo com Ian Giles, tradutor e presidente da Associação de Tradutores da Sociedade de Autores do Reino Unido. A situação é semelhante nos Estados Unidos: muitos tradutores estão a abandonar a profissão, afirma Andy Benzo, presidente da Associação Americana de Tradutores, à CNN.

E Kristalina Georgieva, diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), afirmou recentemente em Davos que o número de tradutores e intérpretes no FMI tinha diminuído de 200 para 50 devido a uma maior utilização da tecnologia.

Os governos também deviam fazer mais pelos que permanecem na indústria da tradução, introduzindo proteções laborais mais fortes, defende Bahbouh.

Profissionais humanos ainda necessários

Apesar dos avanços na tradução e interpretação automáticas, a tecnologia ainda não pode substituir totalmente os trabalhadores linguísticos humanos.

Andy Benzo, presidente da Associação Americana de Tradutores, diz que os riscos da utilização da tradução por IA em domínios de "alto risco" são "enormes" foto: cortesia de Andy Benzo

Embora a utilização de ferramentas de IA para tarefas quotidianas como encontrar direções seja de "baixo risco", os tradutores humanos têm provavelmente de estar envolvidos num futuro próximo em contextos diplomáticos, jurídicos, financeiros e médicos, onde os riscos são "enormes", de acordo com Benzo.

"Sou tradutora e advogada e, em ambas as profissões, a nuance de cada palavra é muito específica e os [grandes modelos linguísticos que alimentam as ferramentas de IA] ainda não servem para isso, de maneira nenhuma", sublinha.

Outro domínio relativamente intocado pelas ferramentas de tradução automática é a tradução literária.

Giles, que traduz ficção comercial das línguas escandinavas para inglês, costumava complementar o seu rendimento com trabalhos de tradução de empresas, mas isso desapareceu. Entretanto, as encomendas literárias continuaram a chegar, afirma.

Há também um elemento-chave da comunicação que a IA não pode substituir, de acordo com Frey, da Universidade de Oxford: a ligação humana.

"O facto de a tradução automática ser generalizada não significa que se possa estabelecer uma relação com alguém em França sem falar uma palavra de francês,"