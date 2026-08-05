A seca extrema na Europa é de tal forma grave que já dá para ver do Espaço

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A Europa é o continente que está a aquecer mais rápido em todo o planeta e isso está a começar a notar-se

O calor inclemente e a escassez de chuvas estão a ter um efeito devastador em alguns dos rios mais vitais da Europa. Os cursos de água atingiram níveis recorde em alguns locais, numa crise tão grave que se pode ver do Espaço.

Imagens de satélite impressionantes revelam rios drasticamente reduzidos a serpentear por paisagens ressequidas. Os baixos níveis de água expuseram vastas extensões das margens, bem como longos bancos de areia normalmente escondidos sob a superfície.

As comparações com 2023, quando os caudais dos rios europeus se situavam geralmente na média, mostram o quão diminuídos estão alguns destes cursos de água essenciais.

A Europa é o continente que aquece mais rapidamente no planeta, e os seus verões estão a tornar-se cada vez mais extremos, à medida que a crise climática provocada pela acção humana impulsiona temperaturas sem precedentes. As ondas de calor brutais e sucessivas têm drenado a humidade do solo e dos cursos de água, e a seca contínua tem oferecido pouco alívio.

Os impactos são enormes; os rios europeus são artérias vitais para o transporte de mercadorias, o arrefecimento das centrais hidroelétricas, a geração de energia, o turismo e a preservação do habitat da vida selvagem. À medida que diminuem de tamanho, as pessoas, as economias e os ecossistemas sofrem.

Os rios europeus atingem frequentemente níveis baixos no verão, mas este ano, em alguns locais, atingiram níveis sem precedentes. Dois dos cursos de água mais importantes do continente, o Danúbio e o Reno, foram particularmente afetados.

O Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, que serpenteia por 10 países no seu percurso desde a Alemanha até ao Mar Negro, atingiu níveis recorde de baixa na Hungria.

Os níveis da água em Budapeste caíram para 10 centímetros na segunda-feira, batendo o recorde anterior de 33 centímetros, estabelecido em 2018, segundo a Associated Press. A cidade prepara-se para temperaturas acima dos 37 graus Celsius esta semana, enquanto outra onda de calor assola a Europa Central e Oriental, aumentando os receios de que os níveis possam descer ainda mais.

A redução do Danúbio levou a uma crise energética na Hungria. A central nuclear de Paks, que gera quase metade da electricidade do país e utiliza a água do Danúbio para arrefecimento, está a operar a cerca de 10% da capacidade, depois de os baixos níveis da água terem obrigado ao encerramento de todos os seus reactores, excepto um. Há receios de que seja forçada a fechar completamente se os níveis do rio continuarem a diminuir.

O primeiro-ministro da Hungria, Péter Magyar, agradeceu às famílias e à indústria pelas reduções voluntárias no consumo de energia durante a hora de ponta da noite.

A Roménia também enfrenta desafios energéticos. Na segunda-feira, as forças navais do país usaram explosivos para abrir caminho através de rochas, numa tentativa de redirecionar a água do rio Danúbio para o único reator em funcionamento da central nuclear de Cernavodǎ.

A agência estatal de gestão de recursos hídricos do país planeia afundar duas barcaças cheias de pedras num braço do Danúbio para construir um dique temporário e desviar mais água para a central, noticiou a Reuters.

A redução do volume dos rios está também a afetar o turismo, obrigando alguns cruzeiros fluviais a cancelar ou alterar os seus serviços. Um navio de cruzeiro encalhou num banco de areia no Danúbio, na Bulgária, na semana passada.

E, à medida que o rio encolhe, artefactos históricos vão sendo revelados. Na semana passada, os restos mortais do que se acredita ser um mamute ancestral foram descobertos no norte da Bulgária, e um navio de guerra nazi afundado foi encontrado na Sérvia.

O Reno, que nasce nos Alpes suíços e flui para norte até desaguar no Mar do Norte, também está em níveis criticamente baixos. O rio é uma importante via de transporte para tudo, desde alimentos e minerais a carvão e petróleo.

A baixa precipitação de neve nos Alpes durante o inverno, combinada com a falta de chuva e cinco ondas de calor distintas que afetaram grande parte da bacia do Reno, provocaram a descida dos níveis do rio, afirmou Massimiliano Zappa, hidrólogo do Instituto Federal Suíço de Investigação Florestal, da Neve e da Paisagem.

Os níveis de água no ponto crítico de estrangulamento do rio em Kaub, perto de Koblenz, no oeste da Alemanha, estavam nos 23 centímetros esta quarta-feira. Antes deste ano, o recorde de baixa era de 23,6 centímetros, registado em 2018, segundo a Reuters, que cita a Administração Federal de Vias Navegáveis ​​e Transportes Marítimos da Alemanha.

Os níveis dos rios estão tão baixos que os navios comerciais tiveram de reduzir as suas cargas até 80% para evitar o encalhe. Isto está a interromper as cadeias de abastecimento e a encarecer o transporte marítimo.

"Os embarques por barcaça estão severamente restringidos e as embarcações estão a operar com cargas significativamente reduzidas", disse um porta-voz da empresa química Lanxess à Reuters na segunda-feira. "Como alguns pontos de carga e descarga já não podem ser alcançados, estamos a optar pelo transporte ferroviário e rodoviário sempre que possível."

Foram também registados níveis recorde de baixa na cidade de Colónia, no oeste da Alemanha, e em Lobith, onde o Reno atravessa da Alemanha para a Holanda.

Outros rios europeus também estão a sofrer, incluindo o Pó, em Itália, e o Loire, em França, ambos com níveis excepcionalmente baixos em alguns troços.

Os cientistas alertam que estes níveis recorde de baixa nos rios serão provavelmente ultrapassados ​​repetidamente no futuro. “Com o aquecimento climático contínuo, os extremos hidrológicos que estamos a viver agora serão apenas a ponta do icebergue”, afirmou Richard Allan, professor de climatologia na Universidade de Reading, em Inglaterra. “Gerir os recursos hídricos tornar-se-á cada vez mais desafiante.”

A única forma de limitar estes extremos, acrescentou, é “reduzir rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa em todos os sectores da sociedade e apoiar políticas de longo prazo, em vez de medidas paliativas de curto prazo”.