Kremlin desvaloriza derrota de Orbán e diz que a Rússia e a Hungria "nunca foram amigas"

Marta Fernandes Pinto
Há 1h e 32min
Dmitry Peskov

Depois de ter garantido que a Hungria "é um país hostil", Dmitry Peskov mostrou-se satisfeito com a disponibilidade de Péter Magyar para participar num diálogo pragmático.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

No rescaldo da eleição de Péter Magyar como novo primeiro-ministro da Hungria, as atenções viram-se para a Rússia, que acaba de perder o seu principal aliado na Europa, segundo uma análise do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês).

Foi pela voz de Dmitry Peskov que o Kremlin deu os primeiros sinais de que está a minimizar o impacto da derrota eleitoral de Viktor Orbán, o governante europeu que se opôs repetidamente aos esforços da União Europeia para fornecer apoio militar e financeiro à Ucrânia, alinhando os seus interesses com os de Vladimir Putin. Esta proximidade foi aliás revelada recentemente, através de áudios divulgados de contactos entre o ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, Peter Szijjarto, e o homólogo russo, Sergei Lavrov, que comprovam o acesso de Moscovo a informações confidenciais da União Europeia.

“Por enquanto, podemos observar com satisfação, tanto quanto entendemos, a sua disponibilidade [de Magyar] para se envolver num diálogo pragmático", disse esta terça-feira o porta-voz do Kremlin, mostrando-se satisfeito com a abordagem do mais recente chefe de governo húngaro.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Peskov acrescentou mesmo que “há uma disposição mútua”, e que Moscovo procederá agora “com base nas medidas específicas tomadas pelo novo governo húngaro”.

As mais recentes declarações parecem alinhar-se numa lógica de cooperação, mas o discurso era diferente na segunda-feira. 

“Não enviamos felicitações a países hostis. A Hungria é um país hostil - apoia sanções contra nós”, afirmou Peskov, reforçando que a Hungria deixa de beneficiar de qualquer estatuto especial, passando a integrar a categoria de “países hostis”, escreveu o Novaya Gazeta Europe.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, o porta-voz do Kremlin foi ainda mais longe, declarando que a Rússia “nunca" manteve uma relação de amizade com o ex-primeiro-ministro”: "Nunca fomos amigos de Orbán".

Ainda assim, há registos de que Vladimir Putin tenha enviado uma mensagem pessoal a Viktor Orbán a felicitá-lo após o seu partido vencer a reeleição, em abril de 2022. Recorde-se que, por esta altura, a Hungria já tinha sido incluída na lista oficial russa de “Estados hostis”. O ISW acrescenta ainda que este ano Orbán recebeu o apoio pessoal de Vladimir Putin para as eleições de 2026.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A aparente satisfação de Peskov em relação ao novo primeiro-ministro húngaro surge depois de Magyar ter assegurado que não é expectável que a Hungria conduza uma rutura dramática com a Rússia, sugerindo que o país deverá manter uma política externa pragmática.

“Não podemos mudar a geografia”, disse Péter Magyar, citado pelo The Guardian, acrescentando que o governo terá de encontrar uma solução para as importações provenientes da Rússia, atualmente responsável pelo fornecimento de mais de 80% do gás e petróleo da Hungria.

À agência russa TASS, Peskov admitiu que “não sabe” como irão evoluir as relações entre Moscovo e Budapeste daqui para a frente, embora os dois países “tenham algo em que trabalhar em conjunto”, referindo-se a projetos entre as partes.

Temas: Hungria Rússia Péter Magyar Viktor Orbán Vladimir Putin

Relacionados

Trump e Putin acabam de perder o seu 'menino bonito' na Europa. O que acontecerá agora à Hungria?

"A democracia funcionou" na Hungria 16 anos depois. É uma mudança com risco: pode-se "brincar às reformas constitucionais"

A derrota de Orbán mostra como o populismo pode chegar ao fim

O primeiro dia da Hungria pós-Órban

Grande Hotel Budapeste: a noite em que perderam Orbán, Putin e Trump
Informação em todas as frentes, sem distrações? Navegue sem anúncios e aceda a benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Europa

Kremlin desvaloriza derrota de Orbán e diz que a Rússia e a Hungria "nunca foram amigas"

Há 1h e 32min

Trump e Putin acabam de perder o seu 'menino bonito' na Europa. O que acontecerá agora à Hungria?

Há 2h e 38min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Chanceler alemão diz que não haverá acordo entre EUA e Rússia sobre a Ucrânia sem uma palavra da Europa

Hoje às 16:29

"Um ato de normalização, de justiça e necessidade": Espanha inicia processo para regularizar meio milhão de imigrantes

Hoje às 13:28
Mais Europa

Mais Lidas

Isalina, a última transumante: no princípio do mundo, a mudança sobe devagar

Hoje às 07:00

Usa chave do carro para perfurar pescoço de polícia durante operação STOP em Lisboa

Hoje às 06:30

Como a Marinha dos EUA poderá bloquear os portos do Irão e remover minas do Estreito de Ormuz

Ontem às 18:17

André Ventura e José Pacheco Pereira em frente a frente esta noite na CNN Portugal. O que esperar

Ontem às 08:41

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

12 abr, 11:32

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

12 abr, 12:00

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

12 abr, 09:00

Pacheco Pereira vs. André Ventura: os principais momentos de um debate histórico

Hoje às 00:32

PODCAST | Fúria Épica

Hoje às 06:00

Assalto armado a agência bancária de Vila Nova de Gaia. Há dois feridos

Hoje às 12:19

Universidade russas "estão a fazer de tudo" para enviar estudantes para a guerra na Ucrânia. Entre as promessas, só a do dinheiro é que "provavelmente se concretizará"

Hoje às 12:19

Último tigre de circo de Portugal entregue a santuário espanhol

Ontem às 19:58