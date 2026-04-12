Benfica
Finalizado
2 - 0
Nacional
Estoril
20:30
0 - 0
FC Porto

Eleições na Hungria: Orbán já felicitou opositor, vitória de Magyar quase certa

CNN Portugal
Há 54 min
Eleições na Hungria (AP Photo)

Líder da oposição é indicado como o potencial vencedor. É preciso esperar pelos resultados oficiais para confirmações, uma vez que não existem sondagens à boca das urnas

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As urnas já fecharam na Hungria, naquela que promete ser uma eleição renhida e que pode pôr fim a 16 anos de governo de Viktor Orbán. O rival é Péter Magyar, antigo aliado do primeiro-ministro húngaro, agora tornado rival, que representa o partido Tisza.

Como não há sondagens à boca das urnas, será preciso ir esperando pela contagem oficial para perceber que percentagem de votos assegurou cada candidato, bem como a distribuição de lugares no parlamento húngaro. 

Os dados disponíveis na contagem oficial têm colocado, até ao momento, o partido de Magyar à frente. Às 20h de Lisboa, estão 37.04% dos votos contados. Com esta distribuição, o Tisza conseguiria 132 assentos, ou seja, maioria parlamentar.

Contados 45% dos votos, o partido que enfrenta Orbán já reúne 135 assentos, o que corresponde aos dois terços necessários para uma maioria qualificada que permitiria por exemplo alterações à Constituição 

Dado já certo é o de uma mobilização sem precedentes em democracia no país: mais de 77% dos eleitores húngaros foram às urnas, segundo os últimos dados disponibilizados.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Apesar de as sondagens realizadas nos últimos dias o apontarem como vencedor, o líder da oposição, Péter Magyar, disse este domingo estar "cautelosamente otimista" quanto ao resultado. Pelas 20h de Lisboa escreveu na sua página de Facebook "Obrigado, Hungria", acrescentando que Viktor Orbán já lhe telefonou para o congratular pela vitória do partido. Pela mesma altura, o primeiro-ministro cessante admitiu a derrota, ao dizer na sede do partido que "o resultado é doloroso, mas claro". 

Os resultados vão chegar ao longo das próximas horas, permitindo perceber o desfecho desta votação.

O parlamento húngaro é constituído por 199 deputados.

Leia AQUI o perfil de Péter Magyar e AQUI o de Viktor Orbán.

Temas: Hungria Eleições Eleições Hungria Péter Magyar Viktor Orbán

Europa

Eleições na Hungria: Orbán já felicitou opositor, vitória de Magyar quase certa

Há 54 min

UCRÂNIA • AO MINUTO | Ucrânia acusa Rússia de violar cessar-fogo da Páscoa mais de 2 mil vezes

Hoje às 12:10

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

Hoje às 11:32

"Deitada em posição fetal, nua, e sobre um monte de lixo": Criança de 9 anos foi trancada pelo pai numa carrinha, em França. Estava ali desde 2024

Hoje às 10:44
Mais Europa

Mais Lidas

Bibliotecas, bordéis e mais: por dentro de uma das cidades mais bem preservadas do Império Romano

Hoje às 09:00

"É uma facada nas costas": jovem ucraniano recrutado pela Rússia para atacar o próprio país em troca de mil euros

Hoje às 11:32

"Deitada em posição fetal, nua, e sobre um monte de lixo": Criança de 9 anos foi trancada pelo pai numa carrinha, em França. Estava ali desde 2024

Hoje às 10:44

O Psicólogo Responde: porque é que às vezes ficamos tristes depois das férias ou de um evento feliz?

Hoje às 10:00

Mulher foi agredida e abandonada na berma da A8

Ontem às 19:26

Caos nos aeroportos de Lisboa e Faro: novo controlo de fronteiras deixa passageiros em terra

Ontem às 14:18

"Ordenei o BLOQUEIO de todos os navios que tentem entrar ou sair do Estreito de Ormuz": Trump reage ao fracasso das negociações com o Irão e deixa uma garantia

Hoje às 14:37

Vem do nada, vai para lugar nenhum. Esta rotunda de 1,3 milhões de euros mostra a 'economia de Orbán'

Ontem às 17:46

Este americano gastou um milhão de dólares numa nova casa em Itália. Veja o que ele conseguiu com o seu dinheiro

Ontem às 19:00

Novas experiências mostram que o núcleo da Terra pode guardar vastos "oceanos" de um elemento essencial para a vida

Hoje às 12:00

Está a escovar os dentes de forma errada. Estas são as dicas de um especialista para uma melhor higiene oral

Ontem às 09:00

O mundo vai descobrir se é verdade que "os húngaros votariam até num bode se ele estivesse a concorrer contra Orbán"

Hoje às 08:00