Eleições na Hungria: Orbán já felicitou opositor, vitória de Magyar quase certa

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Líder da oposição é indicado como o potencial vencedor. É preciso esperar pelos resultados oficiais para confirmações, uma vez que não existem sondagens à boca das urnas

As urnas já fecharam na Hungria, naquela que promete ser uma eleição renhida e que pode pôr fim a 16 anos de governo de Viktor Orbán. O rival é Péter Magyar, antigo aliado do primeiro-ministro húngaro, agora tornado rival, que representa o partido Tisza.

Como não há sondagens à boca das urnas, será preciso ir esperando pela contagem oficial para perceber que percentagem de votos assegurou cada candidato, bem como a distribuição de lugares no parlamento húngaro.

Os dados disponíveis na contagem oficial têm colocado, até ao momento, o partido de Magyar à frente. Às 20h de Lisboa, estão 37.04% dos votos contados. Com esta distribuição, o Tisza conseguiria 132 assentos, ou seja, maioria parlamentar.

Contados 45% dos votos, o partido que enfrenta Orbán já reúne 135 assentos, o que corresponde aos dois terços necessários para uma maioria qualificada que permitiria por exemplo alterações à Constituição

Dado já certo é o de uma mobilização sem precedentes em democracia no país: mais de 77% dos eleitores húngaros foram às urnas, segundo os últimos dados disponibilizados.

Apesar de as sondagens realizadas nos últimos dias o apontarem como vencedor, o líder da oposição, Péter Magyar, disse este domingo estar "cautelosamente otimista" quanto ao resultado. Pelas 20h de Lisboa escreveu na sua página de Facebook "Obrigado, Hungria", acrescentando que Viktor Orbán já lhe telefonou para o congratular pela vitória do partido. Pela mesma altura, o primeiro-ministro cessante admitiu a derrota, ao dizer na sede do partido que "o resultado é doloroso, mas claro".

Os resultados vão chegar ao longo das próximas horas, permitindo perceber o desfecho desta votação.

O parlamento húngaro é constituído por 199 deputados.

Leia AQUI o perfil de Péter Magyar e AQUI o de Viktor Orbán.