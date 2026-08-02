Hungria anuncia paragem sem precedentes de central nuclear devido a seca e calor

Agência Lusa , MM
Há 39 min
Primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar (EPA)
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Situada a cerca de cem quilómetros a sul de Budapeste, a central de Paks fornece cerca de 40% da produção anual de eletricidade do país

O primeiro-ministro húngaro, Peter Magyar, anunciou este domingo a paragem da única central nuclear do seu país, uma "situação inédita em 44 anos", devido aos níveis de água demasiado baixos no Danúbio.

"Devido à nova descida do nível das águas do Danúbio, uma das duas últimas unidades de produção da central nuclear de Paks será desativada à 01:30 da manhã" de domingo (23:30 TMG de sábado), escreveu Magyar na rede social X pouco antes da paragem programada.

"A produção da central cairá assim para apenas 240 megawatts", acrescentou o chefe do Governo, precisando que a central "será completamente paralisada pela primeira vez em 44 anos".

Situada a cerca de cem quilómetros a sul de Budapeste, a central de Paks fornece cerca de 40% da produção anual de eletricidade do país.

Na sexta-feira, o operador da central, cujos quatro reatores construídos com tecnologia da era soviética são arrefecidos por água bombeada do Danúbio, tinha alertado que a descida do nível do rio poderia obrigar a central a ser completamente desativada em meados da próxima semana.

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O Governo húngaro tinha, no entanto, avisado que a operação poderia ocorrer já este fim de semana.

Devido à prolongada escassez de precipitação e ao calor extremo que assola a Europa desde a primavera, as águas do Danúbio atingiram, em alguns pontos, níveis historicamente baixos.

A situação corre o risco de agravar-se devido a temperaturas entre os 40°C e os 42°C previstas para os próximos dias no país da Europa Central.

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Temas: Hungria Central nuclear Seca Calor Budapeste
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