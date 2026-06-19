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Hugo Soares acusa Chega de ter tentado "brincar com as pensões à 25.ª hora"

Agência Lusa , MCC
Há 1h e 8min
Hugo Soares, líder parlamentar do PSD (Manuel de Almeida/LUSA)
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André Ventura recusou a crítica e remeteu para uma notícia de maio, indicando que já nessa altura o Chega defendia a redução da idade da reforma

O líder parlamentar do PSD acusou esta sexta-feira o Chega de ter tentado colocar “em causa a sustentabilidade da Segurança Social” e “brincar com as pensões” à “25.ª hora”, durante as negociações sobre a reforma laboral que acabou chumbada.

“O que aconteceu é muito simples: à 25.ª hora, o deputado André Ventura quis pôr em causa a sustentabilidade da Segurança Social e com o PSD ninguém brinca com as pensões dos portugueses”, defendeu Hugo Soares, na primeira reação após o chumbo da reforma laboral apresentada pelo Governo, com votos contra da esquerda parlamentar e do Chega.

Durante uma intervenção de voto oral, ainda no hemiciclo, o social-democrata salientou que para a sua bancada as pensões “não são motivo de brincadeira nem de precipitações de última hora”.

Hugo Soares disse ainda que “muitos falam de reformas, mas poucos são capazes de as fazer” e que o PSD “levou à sério este processo na concertação social” e no parlamento.

Numa declaração posterior, André Ventura recusou a crítica e remeteu para uma notícia de maio, indicando que já nessa altura o Chega defendia a redução da idade da reforma.

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“Se isto é última hora, nós não estamos habituados a vender-nos”, afirmou.

A proposta do Governo para rever a legislação laboral foi chumbada, na generalidade, com os votos contra do Chega e da esquerda parlamentar, após o partido de André Ventura não ter alcançado um acordo com o PSD.

O texto contou apenas com os votos a favor dos partidos que suportam o Governo (PSD-CDS-PP) e da IL.

PS, Livre, PCP, BE, PAN e JPP juntaram-se nos votos contra da bancada do Chega.

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Temas: Hugo Soares PSD Chega André Ventura
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