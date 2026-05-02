A vacina contra o HPV pode reduzir certos tipos de cancro para metade. Especialista explica por que razão os homens e os rapazes devem tomá-la

Há 1h e 7min

O vírus do papiloma humano, ou HPV, não afeta só as mulheres. A médica Leana Wen explica que mais de 90% dos cancros do ânus são causados pelo HPV. O cancro da garganta e o cancro do pénis estão igualmente muito associados a este vírus

Uma vacina há muito considerada como proteção contra o cancro do colo do útero nas mulheres tem também benefícios claros para os homens.

Os rapazes e os jovens que recebem a vacina contra o vírus do papiloma humano, ou HPV, apresentam cerca de metade do risco de desenvolver cancros relacionados, em comparação com aqueles que não foram vacinados, de acordo com um novo estudo de grande escala publicado na revista JAMA Oncology.

É por isso que os pais e os jovens devem saber mais sobre o que é o HPV e a que tipos de cancro está associado. Por que razão a vacina contra o HPV é importante para os rapazes e homens e quando devem tomá-la? O que devem os pais ter em consideração ao ponderarem se devem dar esta vacina aos seus filhos?

Para ajudar a esclarecer estas questões, falámos com Leana Wen, especialista da CNN, que é médica de urgências e professora associada na Universidade George Washington. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN: O que é o HPV e quão comum é nos rapazes e nos homens?

Leana Wen: O HPV é um vírus extremamente comum transmitido através do contacto íntimo pele a pele. A grande maioria das pessoas sexualmente ativas ficará exposta a ele em algum momento das suas vidas.

Isto aplica-se tanto a homens como a mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Cancro (dos EUA), quase todas as pessoas sexualmente ativas são infetadas pelo HPV poucos meses a alguns anos após o início da atividade sexual. Cerca de metade destas infeções é causada por um tipo de HPV de alto risco que aumenta a probabilidade de desenvolver cancros. A maioria das infeções desaparece por si só à medida que o sistema imunitário as elimina, mas algumas persistem e podem causar alterações celulares que, com o tempo, podem tornar-se cancerosas.

Que tipos de cancros estão associados ao HPV?

O HPV está associado a uma variedade de cancros, tanto em homens como em mulheres. Nas mulheres, o mais conhecido é o cancro do colo do útero, mas o HPV também pode causar cancros da vagina e da vulva. Nos homens, o HPV está associado a cancros do pénis, do ânus e da cabeça e pescoço.

Mais de 90% dos cancros do ânus são causados pelo HPV. O cancro orofaríngeo, também chamado de cancro da garganta, está igualmente muito associado ao HPV, com cerca de 70% dos casos atribuídos ao HPV. E mais de 60% dos cancros do pénis são causados pelo HPV.

O que revelou este novo estudo sobre a vacinação contra o HPV em rapazes e homens jovens?

Este estudo incluiu uma base de dados global com mais de 615.000 homens com idades compreendidas entre os 9 e os 26 anos que receberam a vacina nonavalente contra o HPV e mais de 2 milhões que não a receberam. Após ajustar os grupos para torná-los comparáveis, os investigadores analisaram cerca de meio milhão de indivíduos em cada grupo.

Constataram que os homens vacinados apresentavam um risco significativamente menor de desenvolver cancros relacionados com o HPV. No geral, a vacinação esteve associada a uma redução de cerca de 46% no risco, o que significa que aqueles que receberam a vacina apresentavam aproximadamente metade do risco em comparação com os que não foram vacinados.

O benefício foi observado em diferentes grupos estudados. Aqueles vacinados entre os 9 e os 14 anos apresentaram um risco cerca de 42% menor, enquanto os vacinados entre os 15 e os 26 anos apresentaram um risco cerca de 50% menor.

Por que razão a vacinação contra o HPV tem sido historicamente mais enfatizada para meninas e mulheres?

O foco inicial da vacina contra o HPV foi impulsionado pela ligação clara e direta entre o HPV e o cancro do colo do útero, que é uma importante questão de saúde global. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o cancro do colo do útero é o quarto tipo de cancro mais comum em mulheres a nível global, causando mais de 660.000 novos casos e cerca de 350.000 mortes em 2022.

Os primeiros ensaios clínicos e as campanhas de saúde pública deram prioridade à prevenção deste cancro específico, pelo que os programas de vacinação foram inicialmente implementados para as raparigas.

Com o passar do tempo, à medida que se foram acumulando mais evidências sobre o impacto das doenças relacionadas com o HPV nos homens, as recomendações foram alargadas para incluir os rapazes. No entanto, a perceção do público ficou aquém da ciência, e muitas pessoas ainda consideram que esta vacina se destina principalmente às mulheres.

A que idade devem os rapazes receber a vacina contra o HPV?

Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos EUA recomendam a vacinação de rotina de pré-adolescentes aos 11 ou 12 anos de idade. Afirmam que a série de vacinação pode ser iniciada já aos 9 anos. A vacina contra o HPV pode ser administrada em simultâneo com outras vacinas.

A Academia Americana de Pediatria tem uma orientação ligeiramente diferente, que recomenda a vacinação de rotina contra o HPV para todos os adolescentes a partir dos 9 aos 12 anos de idade. A sua ênfase nas idades mais precoces centra-se no objetivo de vacinar antes de ocorrer qualquer exposição ao HPV. De acordo com a AAP, não há desvantagens conhecidas em iniciar a vacinação contra o HPV precocemente. A resposta imunitária é forte em idades mais jovens e não há evidências de diminuição significativa da proteção.

Ainda há benefícios se a vacinação ocorrer mais tarde, durante a adolescência ou na idade adulta jovem?

Sim, e este é um ponto crucial. Embora a vacinação precoce seja o ideal, este estudo e outros demonstram que há benefícios significativos para quem não tenha sido vacinado mais cedo e o tenha feito posteriormente. Isto porque a vacina protege contra várias estirpes do HPV, e é possível que as pessoas não tenham sido expostas a todas elas anteriormente. A vacinação de recuperação continua a oferecer uma proteção importante.

Quais são as recomendações para as crianças que possam ter perdido a vacina contra o HPV?

Recomenda-se que quem não tenha sido vacinado no prazo recomendado receba vacinação de recuperação até aos 26 anos.

Para as pessoas com idades entre os 27 e os 45 anos que não foram vacinadas ou não completaram a vacinação, o CDC recomenda uma tomada de decisão clínica partilhada. A vacina está autorizada para estas faixas etárias, e os doentes podem optar por recebê-la nestas idades, após consulta com o seu profissional de saúde.

O que diria aos pais que têm dúvidas sobre vacinar os seus filhos contra o HPV?

Gostaria de salientar que esta vacina visa prevenir o cancro. Protege contra infeções que podem levar a doenças graves muitos anos mais tarde.Temos agora fortes evidências de que beneficia toda a gente. O perfil de segurança da vacina está bem estabelecido e a eficácia na prevenção de doenças relacionadas com o HPV é muito elevada. Como mãe de dois filhos, optar pela vacinação é uma oportunidade para reduzir o risco de doenças graves para os nossos filhos no futuro.