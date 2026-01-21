Homem doa dois órgãos à filha no primeiro transplante combinado de dador vivo em Itália

Há 1h e 48min

Pai e filha estão bem e tiveram alta do Hospital Papa Giovanni XXIII na segunda-feira

Um sérvio de 37 anos tornou-se a primeira pessoa em Itália a doar dois órgãos em simultâneo, num transplante combinado à filha.

A sua filha de 7 anos, Sofija (nome fictício), recebeu um rim e parte do fígado do pai, noticiou na terça-feira a agência de notícias italiana ANSA.

Pai e filha estão bem e tiveram alta do Hospital Papa Giovanni XXIII na segunda-feira.

A menina sofria há muito tempo de uma doença genética rara que afeta o fígado e os rins, necessitando de diálise desde os quatro anos de idade.

A avaliação da adequação dos dois foi seguida de um parecer favorável da Comissão Regional de Terceiros e, finalmente, da aprovação do Ministério Público de Bérgamo.