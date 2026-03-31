ULS Santa Maria nomeia Nuno Gaibino para diretor interino da urgência central

CNN Portugal , AM/DR com Lusa
Há 1h e 14min
Hospital de Santa Maria (Gustavo Valiente Herrero/Getty Images)

 

 

Substitui João Gouveia

O intensivista Nuno Gaibino assume na quarta-feira o cargo de diretor interino da urgência central do Hospital Santa Maria, em Lisboa, substituindo João Gouveia, segundo uma nota interna da instituição, a que a CNN Portugal teve acesso.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria justifica na nota divulgada que a decisão teve como objetivo "imprimir uma nova dinâmica no âmbito do projeto estratégico de renovação do Serviço de Urgência Central”.

"O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria deliberou, em reunião extraordinária realizada no dia 27 de Março de 2026, cessar nesta terça-feira, 31 de Março, a comissão de serviço do Dr. João Gouveia como Diretor do Serviço de Urgência Central da ULSSM", lê-se na nota.

Nuno Gaibino assume funções a partir de quarta-feira até "à conclusão do processo de manifestação de interesse para Diretor do Serviço".

"Com o objetivo de imprimir uma nova dinâmica no âmbito do projeto estratégico de renovação do SUC, o Conselho de Administração nomeia o Dr. Nuno Gaibino como Diretor Interino da Urgência Central a partir das 00h00 do dia 1 de abril de 2026, até à conclusão do processo de manifestação de interesse para Diretor do Serviço", acrescenta a nota.

Contactada pela Lusa, uma fonte oficial da ULS Santa Maria explicou que se tratou de uma “decisão normal de gestão”, referindo que o médico intensivista João Gouveia terminava a Comissão de Serviço, de três anos, no último trimestre de 2026.

A decisão do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde de Santa Maria de cessar a comissão de serviço de João Gouveia como diretor do Serviço de Urgência Central da ULS Santa Maria foi tomada numa reunião extraordinária realizada na passada sexta-feira.

Nuno Gaibino, natural de Lisboa, é atualmente Coordenador Nacional da Transplantação no Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) e assistente hospitalar de Medicina Intensiva na ULS Santa Maria, funções que desempenha desde 2022.

É também Médico Regulador no CODU Lisboa, desde 2024, e integra o Serviço de Helicópteros de Emergência Médica do INEM desde 2021.

Entre 2021 e 2024, o médico foi coordenador de Colheita e Transplantação na ULS Santa Maria, adjunto da Coordenação da VMER de Santa Maria (2023–2026) e subdiretor do Heliporto do Hospital de Santa Maria (2023–2024), entre outros cargos.

Formado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com Mestrado Integrado em Medicina (2012), realizou um estágio clínico (Medicina Interna) na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e possui especializações em Medicina Interna e Medicina Intensiva, competência em Emergência Médica e é doutorando em Neurociências desde 2024.

Temas: Hospital João Gouveia Urgência Central ULS Santa Maria Lisboa

Saúde

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