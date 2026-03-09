IGAS investiga contratações e gestão de recursos humanos na ULS Lisboa Ocidental

CNN Portugal , AM
Há 2h e 5min
Ambiente hospitalar em tempos de pandemia

REVISTA DE IMPRENSA | Estão atualmente em curso três investigações relacionadas com o serviço de recursos humanos e a conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde abriu uma investigação à organização e funcionamento do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Unidade Local de Saúde de Lisboa Ocidental, na sequência de uma denúncia anónima que aponta alegadas irregularidades em processos de contratação.

De acordo com o Diário de Notícias, a unidade integra os hospitais Hospital de São Francisco Xavier, Hospital Egas Moniz e Hospital de Santa Cruz. O processo visa avaliar a legalidade dos recrutamentos realizados no último ano, período em que o serviço passou a ser dirigido por André Coelho Dias.

Segundo a inspeção, a investigação foi desencadeada após análise preliminar de uma denúncia recebida através do canal oficial de queixas e foi integrada numa ação inspetiva que já decorria na unidade desde 2024. Estão atualmente em curso três investigações relacionadas com o serviço de recursos humanos e a conclusão está prevista para o primeiro semestre de 2026.

A denúncia refere alegadas falhas no pagamento de bolsas de horas a médicos e enfermeiros e questiona a legalidade de mais de uma dezena de contratações feitas sem procedimento concursal, alegadamente através do recurso à figura de manifesta urgência.

O Conselho de Administração da unidade garante que todos os recrutamentos são autorizados e realizados no estrito cumprimento da lei e da autonomia de gestão, defendendo que as contratações respeitam os princípios legais aplicáveis na Administração Pública.

Temas: Hospital de São Francisco Xavier Hospital Egas Moniz Hospital de Santa Cruz ULS Lisboa Ocidental IGAS

Saúde

