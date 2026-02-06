Exclusivo: 30 profissionais do serviço de dermatologia do Santa Maria vão ter de devolver quatro milhões de euros

Cátia Esteves | Sandra Felgueiras
Há 19 min
Hospital de Santa Maria (Gustavo Valiente Herrero/Getty Images)

Hospital de Santa Maria exige o valor ganho indevidamente no serviço nas cirurgias de produção adicional. Miguel Alpalhão tem de devolver 700 mil euros. O escândalo foi revelado em maio pelo Exclusivo.

Foi esta quinta-feira que cerca de 30 profissionais do serviço de dermatologia do Santa Maria receberam uma notificação para devolverem o dinheiro que foi indevidamente ganho em cirurgias em produção adicional.

Médicos, internos, enfermeiros e auxiliares vão ter de devolver 4 milhões de euros, ganhos entre 2021 e 2025. Ao que o Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) apurou, a notificação diz que têm de devolver o valor bruto, cabendo depois ao Santa Maria fazer o acerto de contas com o valor líquido, de facto, recebido. 

A investigação do Exclusivo revelou em maio os valores exorbitantes ganhos pela equipa do serviço. Miguel Alpalhão foi o dermatologista que mais ganhou nestes cinco anos: 700 mil euros em 22 sábados, entre 2021 e 2025, e que agora vai ter de devolver. Rita Travassos terá de devolver ao hospital 230 mil euros.

Na lista também se encontram médicos internos. O campeão dos ganhos vai ter de devolver 233 mil euros. 

Estes profissionais de saúde têm agora 30 dias para contestarem.

À TVI/CNN Portugal, a Unidade Local de Saúde de Santa Maria diz que “cumpre as deliberações internas sobre produção adicional e as recomendações da Inspeção-geral das Atividades em Saúde.”

Milhões de euros que foram pagos indevidamente. Agora, chegou a fatura.

