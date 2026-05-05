ULS Santa Maria denuncia página falsa que usa nome do hospital para promover produtos

Há 1h e 38min

Unidade alerta que a utilização abusiva da imagem do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pode induzir em erro os cidadãos, afetando a confiança depositada na instituição e colocando em risco a saúde pública

A Unidade Local de Saúde de Santa Maria denunciou à Meta e às autoridades uma página fraudulenta no Facebook que usa indevidamente a identidade do hospital para promover produtos de emagrecimento, disse à Lusa fonte da instituição.

A instituição alertou, nos seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram, para “o uso não autorizado da imagem do Hospital de Santa Maria em anúncios de venda de produtos de emagrecimento que circulam nas redes sociais”.

Na mensagem publicada nas redes sociais, a ULS Santa Maria esclarece que “não possui qualquer vínculo com os perfis ou empresas responsáveis por tais publicações e que não autoriza a utilização da sua estrutura, logótipo ou nome para fins comerciais de terceiros”.

Contactada pela Lusa, uma fonte oficial da ULS Santa Maria disse que a instituição tomou conhecimento da existência de uma página falsa no Facebook que utiliza, de forma não autorizada, o nome, imagens e logótipo do Hospital de Santa Maria para promover produtos de emagrecimento

“A situação foi denunciada à Meta, tendo sido também alvo de participação criminal junto das autoridades competentes, para salvaguardar a reputação da instituição e a confiança dos utentes”, adianta a ULS numa resposta escrita.

A unidade alerta que a utilização abusiva da imagem do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, pode induzir em erro os cidadãos, afetando a confiança depositada na instituição e colocando em risco a saúde pública.

“A ULS Santa Maria repudia veementemente o uso indevido da sua imagem institucional, nome e logótipo em publicações e anúncios que não têm qualquer ligação com a instituição e continuará a adotar todas as medidas necessárias para proteger a sua imagem institucional, a reputação dos seus profissionais e a confiança da comunidade”, assegura ainda.