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Serviço de urgência do Hospital de Évora com "constrangimentos informáticos"

Agência Lusa , HCL
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Constrangimentos poderão refletir-se no prolongamento dos tempos de espera

O Serviço de Urgência Polivalente do hospital de Évora está hoje a funcionar “com constrangimentos decorrentes de falhas nos sistemas informáticos”, divulgou a Unidade Local de Saúde do Alentejo Central (ULSAC).

Em comunicado enviado à agência Lusa, a ULSAC explicou que esta situação levou a que fossem “ativados os planos de contingência definidos para este tipo de ocorrência”, para “assegurar a continuidade da prestação de cuidados e a minimizar o impacto no funcionamento do serviço”.

“No entanto, estes constrangimentos poderão refletir-se no prolongamento dos tempos de espera, pelo que se apela à compreensão e colaboração dos utentes”, acrescentou.

A ULSAC disse ainda estar “a desenvolver todas as diligências técnicas necessárias para resolver a situação com a maior brevidade possível, estando as equipas envolvidas a acompanhar permanentemente a evolução do processo”.

Enquanto se verificarem os constrangimentos, a unidade local de saúde aconselhou os utentes a contactarem a Linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, antes de recorrerem ao Serviço de Urgência Polivalente.

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Desta forma, frisou, será possível “garantir o encaminhamento mais adequado, em função da situação clínica e das diferentes respostas disponíveis no Serviço Nacional de Saúde”.

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Temas: Hospital de Évora Tempos de espera Serviço de Urgência ULSAC Hospital
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