Novo Hospital Central do Algarve deverá estar operacional em 2031

Agência Lusa , NM
Ontem às 19:21
Hospital Santa Maria (Lusa/Tiago Petinga)

Construção foi esta sexta-feira aprovada pelo Governo num montante máximo de 426,6 milhões de euros

O novo Hospital Central do Algarve, cuja construção foi esta sexta-feira aprovada pelo Governo num montante máximo de 426,6 milhões de euros, deverá começar a funcionar em 2031, anunciou o executivo.

Em comunicado, o Governo diz que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que autoriza a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I.P.), a realizar a despesa para a celebração do contrato, em regime de parceria público-privada, para a conceção, projeto, construção, financiamento, conservação e manutenção do Hospital Central do Algarve.

O Governo prevê gastar um montante máximo de 426,6 milhões de euros, repartido por 27 anos e não podendo ultrapassar 50 milhões de euros em cada ano, e estima para 2031 o início da operação da nova infraestrutura, acrescenta o comunicado.

“Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, esta sexta-feira, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O governante salientou que “hoje é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país”.

“[São] mais de 420 milhões de euros de investimento a realizar na obra em modalidade de parceria público-privada, com um encargo superior ao longo dos 26 anos seguintes, que estimamos no conjunto as prestações desses 26 anos de cerca de 1.100 milhões de euros de custo total, por causa dos encargos financeiros ao longo do tempo”, avançou o governante.

Leitão Amaro frisou que, “finalmente, mais de duas décadas depois de anúncios, de promessas, primeiras pedras de intenções (…) uma das mais importantes obras na saúde em Portugal vai andar e vai acontecer”, sublinhando que o Hospital Central do Algarve é “um sonho de décadas, promessa de tantos” agora concretizado com esta decisão do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha anunciado na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, que o Conselho de Ministros iria "aprovar as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, uma obra estrutural que se junta a outras como o Hospital de Todos os Santos em Lisboa".

Temas: Hospital Central do Algarve Saúde Conselho de Ministros

Relacionados

Governo aprova construção do Hospital Central do Algarve

Novo estudo revela que pessoas que pararam de tomar injetáveis para a obesidade recuperaram o peso perdido em menos de dois anos

Três idosos morreram em menos de 48 horas à espera de socorro do INEM. Uma das vítimas esperou quase três horas

Saúde

Novo Hospital Central do Algarve deverá estar operacional em 2031

Ontem às 19:21

Falta de apoio da tutela torna “impossível” gerir Amadora-Sintra

Ontem às 13:02

Duas urgências vão estar fechadas no sábado e três no domingo

Ontem às 12:47
07:43

Problema da saúde em Portugal não está "na falta de viaturas", mas sim na "falta de acessibilidade dessas ambulâncias que ficam paradas nos hospitais"

Ontem às 11:53
Mais Saúde

Mais Lidas

PSP encontra empregada de Miguel Arruda vestida dos pés à cabeça com roupa furtada no aeroporto

8 jan, 20:29

Rússia sem reservas: perdas humanas e materiais na Ucrânia travam planos de expansão

8 jan, 11:52

Rússia ataca Ucrânia com uma das suas armas mais avançadas, que atinge os 13.000 km/h e alcança toda a Europa

Ontem às 11:22

Parlamento aprova Estatuto da Pessoa Idosa. PCP votou contra

Ontem às 15:39

Tracking poll, dia 5: Ventura mantém liderança, Seguro e Cotrim cada vez mais próximos

Ontem às 18:56

Euromilhões: esta é a chave desta sexta-feira

Ontem às 20:47
opinião
Alberto Veronesi

Um sistema educativo low-cost não atrai professores de primeira linha

8 jan, 14:39

Tracking poll, dia 4: Ventura ultrapassa Seguro e está à frente entre os cinco em empate técnico

8 jan, 19:32

Prepare-se para mexidas na carne de aves, na carne de porco, na carne de vaca, no açúcar, no queijo, no arroz, no mel, no milho, no milho doce, no leite em pó, etc.

Ontem às 18:04

Rússia arrecadou 7,2 mil milhões de euros com a venda de GNL à UE. Exportações aumentaram em 2025

8 jan, 12:15

Morreu a atriz Elisa Lisboa

Ontem às 08:47

Oreshnik: porque é que o míssil que Putin garante ser indestrutível é tão especial?

Ontem às 16:20