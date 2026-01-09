Novo Hospital Central do Algarve deverá estar operacional em 2031

Ontem às 19:21

Construção foi esta sexta-feira aprovada pelo Governo num montante máximo de 426,6 milhões de euros

O novo Hospital Central do Algarve, cuja construção foi esta sexta-feira aprovada pelo Governo num montante máximo de 426,6 milhões de euros, deverá começar a funcionar em 2031, anunciou o executivo.

Em comunicado, o Governo diz que o Conselho de Ministros aprovou uma resolução que autoriza a Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. (ACSS, I.P.), a realizar a despesa para a celebração do contrato, em regime de parceria público-privada, para a conceção, projeto, construção, financiamento, conservação e manutenção do Hospital Central do Algarve.

O Governo prevê gastar um montante máximo de 426,6 milhões de euros, repartido por 27 anos e não podendo ultrapassar 50 milhões de euros em cada ano, e estima para 2031 o início da operação da nova infraestrutura, acrescenta o comunicado.

“Depois de 20 anos, depois de oito primeiras pedras, foi finalmente, por este Governo, esta sexta-feira, aprovada a construção do Hospital Central do Algarve”, afirmou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, na conferência de imprensa do Conselho de Ministros, em Lisboa.

O governante salientou que “hoje é um dia histórico para os algarvios, para o Algarve e para o país”.

“[São] mais de 420 milhões de euros de investimento a realizar na obra em modalidade de parceria público-privada, com um encargo superior ao longo dos 26 anos seguintes, que estimamos no conjunto as prestações desses 26 anos de cerca de 1.100 milhões de euros de custo total, por causa dos encargos financeiros ao longo do tempo”, avançou o governante.

Leitão Amaro frisou que, “finalmente, mais de duas décadas depois de anúncios, de promessas, primeiras pedras de intenções (…) uma das mais importantes obras na saúde em Portugal vai andar e vai acontecer”, sublinhando que o Hospital Central do Algarve é “um sonho de décadas, promessa de tantos” agora concretizado com esta decisão do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, já tinha anunciado na quinta-feira, no debate quinzenal na Assembleia da República, que o Conselho de Ministros iria "aprovar as resoluções para o lançamento do concurso para a construção do novo Hospital do Algarve, uma obra estrutural que se junta a outras como o Hospital de Todos os Santos em Lisboa".