Duas urgências vão estar fechadas no sábado e três no domingo

Duas urgências de Ginecologia e Obstetrícia vão estar encerradas no sábado, número que sobe para três no domingo, maioritariamente na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo as escalas de urgências publicadas no Portal do SNS.

De acordo com os dados do Portal do Serviço Nacional de Saúde, consultados pela Lusa às 11:00 desta sexta-feira, no sábado estarão fechadas as urgências destas especialidades no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e no Hospital São Bernardo, em Setúbal.

No domingo, prevê-se o encerramento da urgência de Ginecologia do Hospital Vila Franca de Xira, bem como os serviços de urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital São Bernardo, em Setúbal, e no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro.

Durante o fim de semana, três urgências de Pediatria vão estar condicionadas, recebendo apenas os casos encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e as urgências internas.

No Hospital Vila Franca de Xira, a urgência estará reservada a estes casos 24 horas. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a urgência de Pediatria estará condicionada entre as 00:00 e as 09:00 e as 21:00 e as 24:00, e no Hospital Santa Maria Maior, em Barcelos, entre as 00:00 e 08:00 e as 22:00 e as 24:00.

De acordo com as escalas, atualizadas pelos hospitais, as urgências de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Santo André, em Leiria, também vão estar condicionadas no fim de semana, atendendo apenas os casos encaminhados pelo INEM e as urgências internas.

No sábado, registam-se ainda condicionamentos nestas especialidades no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, entre as 00:00 e as 08:00, no Hospital Vila Franca de Xira, entre as 00:00 e as 09:00, no Hospital Amadora-Sintra, entre 08:00 e as 24:00 e na urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém, entre as 00:00-08:30.

As escalas disponibilizadas no portal do SNS indicam ainda que cerca de 128 serviços de urgência estarão abertos em todo o país durante o fim de semana, a que se juntam 35 de Ginecologia e Obstetrícia que estão a funcionar no âmbito do projeto-piloto, que implica um contacto prévio das utentes com a linha SNS 24.

Os constrangimentos dos serviços de urgência devem-se, sobretudo, à falta de médicos especialistas para assegurarem as escalas, sendo que as dificuldades têm sido mais evidentes em Lisboa e Vale do Tejo.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactar a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.