Cirurgias extras custam mais 212 milhões de euros ao SNS

Há 1h e 58min

Os hospitais de Braga, de São João, no Porto, e de Santa Maria, em Lisboa, foram os que mais gastaram

A despesa do SNS com cirurgias feitas fora do horário normal de trabalho disparou 212 milhões de euros entre 2022 e 2024, noticia o Correio da Manhã desta segunda-feira, 26 de janeiro.

Neste período, os custos com cirurgias extra aumentaram de 415 milhões de euros para mais de 627 milhões, um crescimento de 51%, concretiza.

O diário cita uma auditoria da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) a 42 Unidades Locais de Saúde (ULS) do SNS.

Os hospitais de Braga, de São João, no Porto, e de Santa Maria, em Lisboa, ocupam os três primeiros lugares da lista.

Estas três unidades de saúde representaram 20% da despesa total, pagando 126,8 milhões de euros às equipas que fizeram estas cirurgias adicionais.

As 42 ULS analisadas na auditoria levaram a cabo 678 884 cirurgias fora do horário normal de trabalho.