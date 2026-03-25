SNS regista recorde de cesarianas em 2025 com Norte e Alentejo acima da média

Mas o contexto de escassez de obstetras, de encerramentos de urgências de obstetrícia e de maior recurso a médicos prestadores de serviços também contribui para o agravamento dos resultados, realçam os médicos ouvidos pelo PÚBLICO. Em números absolutos realizaram-se, no ano passado, 22.049 cesarianas no SNS. Não se via tal registo, pelo menos, desde 2013 (último ano com informação disponível no Portal do SNS). A região Norte também bateu um recorde e ultrapassou, pela primeira vez, a fasquia das oito mil cesarianas (36,2% do total de partos na região). Nos hospitais públicos de Lisboa e Vale do Tejo realizaram-se 8256 cesarianas num total de 25.456 partos (32,4%), mas já houve anos piores (8657 em 2019). Nas unidades do Alentejo e do Algarve também há registos únicos: 995 cesarianas (38,9% do total de partos) e 1281 (35,1%), respectivamente. Refira-se que estes dados, recolhidos pelo PÚBLICO no Portal do SNS (https://www.sns.gov.pt/), só mostram o que se passa no sector público. Nos hospitais privados (https://www.publico.pt/2026/03/18/sociedade/noticia/maternidades-privadasatingiram-valor-recorde-16317-partos-ano-passado-2168280), que em 2025 fizeram mais de 16 mil partos, como foi anunciado este mês, não há dados sobre cesarianas. Sabe-se, no entanto, que, em 2023, a taxa rondou os 63%, quase o dobro do SNS. Não são expectáveis grandes variações, pelo que Portugal continuará a posicionar-se entre os países da OCDE com piores taxas de cesariana. Trata-se de um indicador negativo em termos de qualidade dos cuidados de saúde porque as cesarianas têm mais riscos (https://www.publico.pt/2020/01/13/sociedade/noticia/bebes-nascem-cesarianariscos-acrescidos-asma-diabetes-obesidade-1900080) para as mães e para os bebés quando comparadas com os partos normais. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa se mantenha abaixo dos 20%, meta cada vez mais distante para Portugal. Olhando ao comportamento de cada unidade local de saúde (ULS) em 2025, com base em dados divulgados num documento interno da Administração Central do Sistema de Saúde, foi na região Norte que se registaram as evoluções mais negativas. A ULS de Entre Douro e Vouga (hospital de Santa Maria da Feira), por exemplo, fez mais 29,4% de cesarianas do que no ano anterior. Num ano em que os partos também aumentaram - provavelmente devido aos encerramentos ocorridos na ULS da Região de Aveiro, que “condicionaram desvio de grávidas”, como explicou Cátia Lourenço, directora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULS de Entre Douro e Vouga –, 37,9% foram por cesariana. Este agravamento explica-se por “uma multiplicidade de factores, cumulativos e potenciadores entre si”. E entre esses factores, a médica aponta a idade materna avançada, a obesidade, o aumento da gravidez de risco por patologia materna e/ou fetal, a presença de cesarianas anteriores e as gravidezes mal vigiadas. Ainda no Norte, a ULS de Santo António foi a campeã das cesarianas (1018), mas a ULS de São João, com 857 partos cirúrgicos em 2025, atingiu uma proporção mais elevada face ao total de partos (37,8% em comparação com 36,3% registado no hospital da mesma cidade). Marina Moucho, directora do serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULS de São João, adianta vários motivos para o agravamento de 16,8% de cesarianas em 2025. Além das gravidezes cada vez mais tardias (https://www.publico.pt/2024/05/20/sociedade/noticia/bebes-nascidos-maes-40-anosaumentaram-80-decada-2091000) – “vamos ainda agora fazer uma cesariana a uma senhora de 48 anos”, enfatiza a especialista – aponta também o facto de o hospital ter começado a receber grávidas obesas de outros hospitais, em especial de Famalicão. As mulheres com obesidade têm riscos acrescidos no parto e 42% acabaram em cesariana em 2025, explica. O historial de cesarianas anteriores, muito comum na população brasileira e nas grávidas dos países de Leste que têm altas taxas de cesarianas, também contribui para os números. “Em mulheres que já fizeram mais do que uma cesariana a probabilidade de terem mais um parto por cesariana é de quase 100%”, sublinha Marina Moucho. Apesar das várias razões que enquadram a evolução negativa, a obstetra reconhece que é sempre possível fazer melhor e o São João não é excepção. "Confusão" na obstetrícia agrava taxas Na região de Lisboa e Vale do Tejo, a percepção é de que as dificuldades que o SNS atravessa, em especial na área da obstetrícia, ajudam a engrossar a taxa de cesarianas. Num momento crítico em que as maternidades do SNS se debatem com falta de especialistas em obstetrícia, “a taxa de cesarianas deixou de ser uma preocupação e a prioridade passou a ser manter as urgências abertas”, afirma Diogo Ayres de Campos, director do serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULS de Santa Maria. Para quem, há mais de uma década, liderou uma comissão (https://www.publico.pt/2013/03/05/sociedade/noticia/governo-cria-comissao-parabaixar-numero-de-cesarianas-1586675) que teve como objectivo reduzir a taxa de cesarianas, a tendência dos últimos anos é “preocupante” e “lamentável”. “Dá ideia que algumas direcções dos departamentos ou dos serviços deixaram de considerar as cesarianas como um indicador relevante”, analisa, pedindo uma análise a nível institucional dos motivos que explicam estes aumentos. Actualmente, reconhece Diogo Ayres de Campos, a prioridade tem sido manter as urgências a funcionar. Mas “quando se atingir alguma segurança e estabilidade em relação à resposta das urgências, a taxa de cesarianas tem que ser uma prioridade novamente”. Para Fernando Cirurgião, director do serviço homólogo na ULS Lisboa Ocidental, os números da unidade reflectem “a confusão” que se está a viver nos serviços de obstetrícia da região, com frequentes encerramentos de urgências (https://www.publico.pt/2025/07/25/sociedade/noticia/urgencias-fecharam-menos-diassemestre-sindicatos-alertam-comparacao-nao-esclarecedora-2141283), reencaminhamento de grávidas de vários hospitais para o São Francisco Xavier e a redução das equipas. Por outro lado, o recurso aos prestadores de serviços é grande e estes médicos externos, muitas vezes com menos experiência, tendem a preocupar-se menos com estes indicadores dos hospitais e a correr menos riscos, optando mais pela solução mais fácil do ponto de vista da execução. Em 2025, a ULS Lisboa Ocidental conseguiu melhorar, mas ainda assim registou uma taxa de cesarianas de 35,3%. “Deve-se a um trabalho feito no sentido de termos tarefeiros mais fixos e com experiência”, explica o médico.