Horários por ocupar nas escolas caíram para um terço após correção de erros, afirma ministro

1 abr, 16:52

O balanço foi feito por Fernando Alexandre na intervenção inicial do debate setorial no parlamento, em que o governante recordou as falhas no sistema de contabilização do número de alunos sem aulas

O ministro da Educação, Ciência e Inovação afirmou esta quarta-feira que o número de horários por ocupar nas escolas caiu para quase um terço em apenas dois meses após a correção de erros e “maior rigor da informação”.

O balanço foi feito por Fernando Alexandre na intervenção inicial do debate setorial no parlamento, em que o governante recordou as falhas no sistema de contabilização do número de alunos sem aulas.

Começando por afirmar que os dados habitualmente divulgados por organizações sindicais não correspondem à realidade, Fernando Alexandre acrescentou que os serviços do seu ministério identificaram, recentemente, vários erros na identificação das necessidades, dando o exemplo de uma escola que identificava 26 horários por ocupar que correspondiam, afinal, a apenas um horário.

Corrigidas as incoerências, o número de horários sem professor atribuído caiu para cerca de um terço entre janeiro e março.

De acordo com os dados partilhados no início do debate, em 26 de janeiro estavam identificados 1.208 horários por ocupar que “agregavam muitas necessidades repetidas”.

Em 26 de março, após um processo de revisão e consolidação da identificação de necessidades de professores, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) contabilizava apenas 448 horários.

“Esta redução da identificação das necessidades de professores resulta das medidas em curso (para colmatar a falta de professores), mas também da correção de erros administrativos e de um maior rigor da informação”, sublinhou.

O MECI está, atualmente, a trabalhar num novo sistema de informação, baseado na informação dos sumários, que permitirá contabilizar com exatidão o número de alunos por turma.

Para já, o executivo continua sem conhecer essa informação, mas Fernando Alexandre antecipa que o novo sistema esteja concluído antes do início do próximo ano letivo.

Em resposta ao deputado Porfírio Silva, do PS, que criticou a forma como o Governo tem respondido ao problema da falta de professores e acusou anteriores dirigentes sociais-democratas de ter criado essa crise, Fernando Alexandre devolveu as críticas, afirmando que “o PS não conseguiu sequer perceber que a informação divulgada era profundamente errada”.

“Quando sabemos que não sabemos, já estamos a um passo de saber a verdade”, afirmou o governante.

Além da avaliação das necessidades reais das escolas, Fernando Alexandre sublinhou ainda que a reforma em curso na gestão dos recursos humanos do MECI vai permitir perceber quais são os estabelecimentos de ensino onde existem “professores a mais”.