Hong Kong detém dois homens por lavagem de 521 milhões de euros e tráfico de droga

Há 54 min

Autoridades confirmaram que vão continuar as investigações e não descartam novas detenções

Hong Kong desmantelou uma suposta organização criminosa, numa operação que resultou na detenção de dois homens acusados de movimentar 4,7 mil milhões de dólares de Hong Kong (521 milhões de euros) de origem ilícita.

Os agentes da Alfândega concentraram as investigações num homem local de 66 anos e abriram uma investigação financeira ao detetarem que o perfil económico do suspeito era "altamente incongruente" com o volume de transações registadas.

A polícia suspeita que o residente tenha gerido dinheiro proveniente de atividades criminosas, através de empresas locais, e participado em operações de lavagem entre abril de 2022 e fevereiro passado.

Após uma investigação exaustiva, os funcionários da Alfândega realizaram na quinta-feira buscas numa residência particular e apreenderam telemóveis e documentação bancária.

Numa segunda busca, na sede comercial de uma das empresas investigadas, apreenderam um talão de cheques, dinheiro, cartões bancários e drogas, incluindo produtos de óleo de canábis, cocaína, metanfetaminas, cetamina e comprimidos de MDMA, juntamente com material de embalagem e aparelhos de inalação.

Além disso, foram apreendidos cerca de nove mil cigarros sem impostos pagos e óleo de nicotina. No mesmo local, foi detido um segundo indivíduo de 36 anos.

As autoridades confirmaram que vão continuar as investigações e não descartam novas detenções.

De acordo com a lei de crimes organizados e graves de Hong Kong, comete um crime aquele que negoceia qualquer bem sabendo ou tendo motivos razoáveis para acreditar que representa, total ou parcialmente, direta ou indiretamente, os lucros de um crime punível.

A pena máxima prevista é uma multa de cinco milhões de dólares de Hong Kong (555 mil euros), 14 anos de prisão e a possível apreensão dos lucros do crime.