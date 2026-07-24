Antigo líder da oposição de Hong Kong entra no Reino Unido para pedir asilo político

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Wu foi o 20.º arguido a concluir a pena, num caso que envolveu 47 democratas acusados de planear “uma crise constitucional” através de eleições primárias não oficiais em 2020

O antigo líder do Partido Democrático de Hong Kong Wu Chi-wai entrou no Reino Unido para solicitar asilo político, após estar detido no aeroporto de Heathrow devido a questões administrativas, noticiou o Hong Kong Free Press (HKFP).

A detenção não esteve ligada ao estatuto político de Wu em Hong Kong, mas terá estado ligada a um problema administrativo relacionado com documentação, escreveu o portal de notícias em língua inglesa HKFP, citando fontes familiarizadas com o caso. Wu foi libertado após cerca de dez horas de estar retido na fronteira.

O jornal britânico The Times avançou na quinta-feira que Wu, de 63 anos, foi inicialmente informado que seria deportado.

“O agente de imigração disse-lhe apenas que estava a confiscar o passaporte e que seria deportado para Hong Kong em sete dias”, relatou Paul Harris, antigo presidente da Hong Kong Bar Association de Hong Kong - órgão regulador dos advogados daquele território -, citado pelo diário britânico.

Wu, que viajava com passaporte britânico de Cidadão Nacional Ultramarino (BNO), foi libertado no mesmo dia e autorizado a entrar no Reino Unido.

O Ministério do Interior britânico declarou ao HKFP que “o Governo mantém-se firme no apoio à comunidade de Hong Kong no Reino Unido”, acrescentando que não comenta casos individuais.

Wu Chi-wai saiu da prisão de Hong Kong no mês passado, após cumprir quatro anos e cinco meses de pena por conspiração para subversão no âmbito do processo conhecido como “Hong Kong 47”, considerado o maior julgamento ao abrigo da lei de segurança nacional imposta por Pequim.

Wu foi o 20.º arguido a concluir a pena, num caso que envolveu 47 democratas acusados de planear “uma crise constitucional” através de eleições primárias não oficiais em 2020.

Querenta e cinco arguidos foram condenados e dois foram absolvidos neste processo.

De acordo com o The Times, Wu pretende obter residência através do regime especial para titulares de passaportes BNO, criado em 2021, que permite a obtenção de estatuto permanente após cinco anos de residência, em vez dos dez exigidos para outros migrantes.

Centenas de milhares de cidadãos da antiga colónia britânica já se mudaram para o Reino Unido desde a entrada em vigor da lei de segurança nacional, incluindo ativistas pró-democracia como Nathan Law e Finn Lau, ambos procurados pela polícia de Hong Kong, de acordo com o HKFP.

Pequim introduziu legislação para regular a segurança nacional em Hong Kong em 2020, criminalizando atos de subversão, secessão, terrorismo e colusão com forças estrangeiras, o que levou ao encerramento de dezenas de organizações civis e à prisão de centenas de opositores. Uma segunda legislação, em 2024, veio ampliar a anterior.

A ONU e governos ocidentais expressaram preocupação com a deterioração do Estado de direito, enquanto Pequim defendeu que a medida trouxe estabilidade e paz à região.