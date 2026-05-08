Investigação revela alegado plano de EUA, Israel e Honduras contra governos progressistas

Há 1h e 56min

A investigação foi conduzida pelo Diario Red na América Latina e pelo portal Hondurasgate

Uma investigação denominada "Hondurasgate" revelou supostas gravações do Presidente hondurenho, Nasry Asfura, e do ex-presidente Juan Orlando Hernández, que mencionam um alegado plano dos Estados Unidos e de Israel contra países com governos progressistas.

O suposto plano inclui a divulgação de notícias falsas contra os governos de Gustavo Petro, na Colômbia, e de Claudia Sheinbaum, no México, uma acusação rejeitada pelas autoridades hondurenhas.

A investigação foi conduzida pelo Diario Red na América Latina e pelo portal Hondurasgate, que em várias publicações revelam supostos planos dos Estados Unidos e de Israel, com o apoio das Honduras, para aumentarem a influência na região.

A denúncia envolve Asfura — que na quarta-feira completou 100 dias no poder —, o presidente do Parlamento hondurenho, Tomás Zambrano, a vice-presidente designada, María Antonieta Mejía, e o ex-presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022).

Hernández foi amnistiado pelo líder norte-americano, Donald Trump, em 01 de dezembro, após ter sido condenado, em 2024, por um tribunal de Nova Iorque, a uma pena de 45 anos de prisão por tráfico de droga.

Num dos áudios, Hernández diz alegadamente a Asfura que precisa que este lhe envie 150 mil dólares (130 mil euros) para o aluguer de um apartamento nos Estados Unidos, onde pretende instalar um escritório para criar uma unidade de jornalismo digital destinada a publicar informações sobre o ex-presidente hondurenho Manuel Zelaya (2006-2009), marido da ex-presidente Xiomara Castro (2022-2026).

Ao pedido de Hernández, Asfura — cuja candidatura foi apoiada publicamente por Trump — responde que lhe fará uma transferência a partir da conta de um amigo.

"Vamos ver se te podem entregar em dinheiro, mas explica-me, o que vamos fazer com isso, o que ganhamos?", questiona Asfura, ao que Hernández responde: "Vamos montar uma célula, Presidente, a partir daqui, dos Estados Unidos, informativa, para que não nos rastreiem lá nas Honduras", ouve-se nos áudios.

Na alegada trama também é envolvido o Presidente da Argentina, Javier Milei.

"Vai ser como um 'site' de notícias latino-americanas. Tive um telefonema com o Presidente Javier Milei e foi um sucesso. Muito, muito, muito bom, e acho que, nesta altura, podemos fazer grandes coisas para toda a América Latina. Vêm aí alguns processos contra o México, vêm aí alguns processos contra a Colômbia e, o mais importante, contra as Honduras, contra a família Zelaya", refere um dos áudios.

Petro, numa publicação na rede social X quando a investigação foi divulgada, denunciou: "É assim que funcionam as redes da extrema-direita mediática. O dinheiro vem da cocaína e de Israel".

Asfura, que esta semana viajou para os Estados Unidos para se reunir com empresários e estará hoje na Costa Rica para assistir à tomada de posse da nova Presidente do país, Laura Fernández, ainda não se pronunciou sobre o escândalo.

Já o presidente do parlamento hondurenho reagiu na quarta-feira, através de uma publicação na X, na qual afirmou que uma das vozes dos áudios, que lhe é atribuída, é falsa e que se trata de uma "fabricação grosseira".

"Não quis referir-me oficialmente ao tema dos áudios falsos que a rede da esquerda internacional tem divulgado nas redes sociais e nos meios de comunicação afins. Para todos os hondurenhos que durante anos nos ouviram em entrevistas, fóruns e discursos, é evidente que essas vozes não são as nossas", indicou Zambrano.

O político acrescentou que algumas vozes "foram mesmo fabricadas com sotaque colombiano ou nicaraguense".

"A burrice desta montagem é tão evidente que chega a ser cómica. No entanto, para pôr fim a este ridículo e evitar que continuem a distrair-nos dos verdadeiros problemas das Honduras, o Congresso Nacional acaba de aprovar o envio destes áudios para laboratórios especializados nos Estados Unidos", acrescentou.

"Assim que tivermos os resultados da perícia internacional, daremos imediatamente início às ações judiciais pertinentes contra aqueles que cometeram crimes contra a honra de vários hondurenhos", disse ainda.