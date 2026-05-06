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Suíça confirma que passageiro infetado com hantavírus está a ser tratado em Zurique

CNN Portugal , AM
Há 1h e 3min
MV Hondius ancorado ao largo da Praia, em Cabo Verde, em 4 de maio de 2026 (AP Photo/Arilson Almeida)

SWISS GOVERNMENT: ONE PERSON INFECTED WITH HANTAVIRUS CURRENTLY BEING TREATED IN ZURICH SWISS GOVERNMENT: PATIENT WAS PREVIOUSLY PASSENGER ON CRUISE SHIP WHERE SEVERAL CASES HAVE OCCURRED SWISS GOVERNMENT: CURRENTLY NO DANGER TO SWISS POPULATION

Governo suíço assegura que não existe perigo para a população suíça

O governo suíço confirmou que um homem infetado com hantavírus está a ser tratado em Zurique, na Suíça.

As autoridades suíças indicaram que o paciente era passageiro do navio de cruzeiro onde vários casos da doença foram registados e que se encontra ao largo de Cabo Verde.

O governo sublinhou ainda que, neste momento, não existe perigo para a população suíça.

O navio MV Hondius, suspeito de ser um foco de hantavírus, deverá abandonar o arquipélago de Cabo Verde em breve, após a evacuação médica de dois tripulantes doentes e de um caso de contacto.

A OMS reportou no domingo três mortes ligadas a um possível surto de hantavírus, que pode causar síndrome respiratória aguda, a bordo do navio.

O navio, com 149 pessoas (88 passageiros) de 23 nacionalidades fazia a rota entre Ushuaia, na Argentina, de onde saiu a 20 de março, e as ilhas Canárias, com paragens no Atlântico Sul para turismo de observação da vida selvagem.

Segundo a OMS, os relatos de doença a bordo foram recebidos entre 06 e 28 de abril, sobretudo febre e sintomas gastrointestinais, com rápida progressão para pneumonia, síndrome respiratória aguda e choque.

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A OMS avalia atualmente como baixo o risco para a população global decorrente deste surto e diz que continuará a monitorizar 

Temas: Hondius MV Hondius Zurique
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