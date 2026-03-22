Homem procurado internacionalmente por homicídio detido em Sintra pela PJ

Agência Lusa , JGR
Há 34 min
Polícia Judiciária (Getty Images)

O homem, de 55 anos, é suspeito de ter atingido o sobrinho com um tiro na cabeça, em outubro de 2015, na sequência de desavenças familiares

Um cidadão estrangeiro procurado internacionalmente pelo Paquistão pelo crime de homicídio foi detido na zona de Sintra pela Polícia Judiciária (PJ), através da Unidade de Informação Criminal, anunciou hoje aquela força policial, em comunicado.

Segundo a PJ, a detenção foi realizada no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias do Paquistão.

O homem, de 55 anos, é suspeito de ter atingido o sobrinho com um tiro na cabeça, em outubro de 2015, na sequência de desavenças familiares.

O corpo da vítima, um jovem estudante universitário de 22 anos, foi posteriormente encontrado envolto em panos numa lixeira próxima da residência do suspeito.

No Paquistão, este crime justifica uma condenação a prisão perpétua ou pena de morte, mas, com base nos acordos internacionais e na legislação portuguesa, em caso de extradição, o Estado requerente (no caso, o Paquistão) terá de garantir que a pena não excederá o limite máximo previsto em Portugal, que é de 25 anos de prisão, esclarece a polícia.

O detido será agora presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de medida de coação.

Temas: Homicídio Sintra Polícia Judiciária

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