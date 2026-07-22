Viajaram do Brasil para matar o namorado da filha: casal suspeito de planear homicídio de empreiteiro do Porto

CNN Portugal , TFR
Há 1h e 42min
PJ
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REVISTA DE IMPRENSA | A casa apresentava indícios de ter sido revistada, sugerindo o roubo de dinheiro e outros bens de valor.

Um casal brasileiro é suspeito de ter viajado para Portugal com o objetivo de roubar e matar Francisco Sousa, um empreiteiro de 60 anos, na cidade do Porto, avança o Jornal de Notícias. De acordo com a investigação, os dois terão contratado um terceiro homem para executar o plano. Os três foram detidos pela Polícia Judiciária no Aeroporto de Lisboa, quando se preparavam para regressar ao Brasil, alegadamente ainda na posse de 15 mil euros roubados à vítima.

O homicídio ocorreu a 8 de julho, na habitação de Francisco Sousa, na Rua de Bonjóia, na invicta. O corpo só foi encontrado dois dias depois por um amigo, preocupado por não conseguir contactá-lo. As autoridades encontraram o empreiteiro amarrado, com sinais de agressões violentas e de asfixia. A casa apresentava indícios de ter sido revistada, sugerindo o roubo de dinheiro e outros bens de valor.

A investigação da Brigada de Homicídios da Polícia Judiciária permitiu identificar rapidamente os suspeitos e travar a sua saída do país. Segundo o Jornal de Notícias, Francisco Sousa manteve durante mais de um ano uma relação com uma jovem brasileira, cerca de 40 anos mais nova, tendo inclusivamente viajado ao Recife para conhecer a família da companheira. Mais tarde, os pais da jovem visitaram-no no Porto.

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No final dessa visita, o empreiteiro deu pela falta de milhares de euros em casa e passou a suspeitar do casal. A relação com a jovem terminou pouco tempo depois e todos regressaram ao Brasil. Semanas mais tarde, os pais decidiram voltar a Portugal, desta vez acompanhados por um homem que terá sido contratado para participar no crime.

Os suspeitos chegaram ao país a 7 de julho com apenas uma mala de viagem. Dois dias depois, aguardaram Francisco Sousa junto à residência, surpreenderam-no à chegada, amarraram-no, espancaram-no e acabaram por asfixiá-lo. Depois do homicídio, revistaram toda a habitação à procura de dinheiro e joias antes de abandonarem o local.

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Temas: Homicídio Porto Brasil Francisco Sousa Roubo
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