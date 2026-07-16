Mulher mata a mãe, esconde corpo num canteiro e muda de aspeto para escapar às autoridades

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O crime foi cometido na segunda-feira e o alerta para o desaparecimento foi dado por uma conhecida da vítima. A suspeita, de 40 anos, tinha mudado de aspeto quando foi detida

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quarta-feira, em Olhão, uma mulher "fortemente indiciada" pelo homicídio da mãe, de 58 anos.

A vítima foi encontrada "soterrada num canteiro de uma varanda" da sua casa, "com evidentes sinais de morte violenta".

O crime foi cometido na segunda-feira e o alerta para o desaparecimento foi dado por uma conhecida da vítima. A suspeita, de 40 anos, tinha mudado de aspeto quando foi detida, "visando preparar-se para abandonar a região", de acordo com o comunicado da PJ enviado às redações.

"Na sequência da investigação que se iniciou com a notícia do desaparecimento, efetuada por uma pessoa que conhecia a vítima, foi possível recolher suporte probatório sólido, identificar a filha como autora dos factos e localizá-la, em Olhão, apesar da alteração fisionómica que efetuou, visando preparar-se para abandonar a região", descreve a PJ.

Segundo a Polícia Judiciária, a vítima vivia sozinha, mas, "nos últimos tempos", a filha mudou-se para a sua casa, "tendo-se apurado que socialmente era conhecido um clima de conflito e discussão entre ambas".

A detida tem antecedentes criminais e estava evadida de estabelecimento prisional, onde cumpria pena pelo crime de violência doméstica, desde janeiro 2024.

Será agora presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo DIAP de Faro.