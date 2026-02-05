Estafeta condenado a 21 anos de prisão por homicídio em Óbidos relacionado com dívida de 500 euros

Agência Lusa , AG
Há 53 min
Justiça

Mulher e filho da vítima sobreviveram ao ataque

O Tribunal de Leiria condenou hoje um homem na pena única de 21 anos de prisão por três crimes de homicídio qualificado, um consumado e dois tentados, e detenção de arma proibida, em março de 2025, em Óbidos.

O arguido, que foi absolvido do crime de violação de domicílio, foi ainda condenado na pena acessória de expulsão do país pelo período de cinco anos, de acordo com o acórdão ao qual a Lusa teve acesso.

O homem, de 32 anos, estafeta de profissão e detido preventivamente, vai ter de pagar à Unidade Local de Saúde (ULS) de Santa Maria cerca de 3.900 euros e quase dois mil euros à ULS do Oeste.

Em causa estava a morte de um homem, de 72 anos, e ferimentos na mulher e no filho, na sequência de uma suposta dívida de 500 euros, que o coletivo de juízes não deu como provada.

O coletivo de juízes deu como provado que a família conhecia há cerca de quatro anos o arguido, que trabalhou com o filho do casal na agricultura.

Em data não apurada, o arguido entregou ao septuagenário um carro com o valor de 500 euros e chegou a viver na casa das vítimas um mês, em 2023, pelo que sabia que as janelas da marquise, apesar de fechadas, nunca ficavam trancadas.

Pelas 03:00 de dia 21 de março de 2025, o arguido, deslocando-se de Lisboa num motociclo, dirigiu-se à casa do casal e filho com a intenção de os matar, transportando consigo uma faca, cujo cabo tinha forrado com fita adesiva, “para permitir maior firmeza” ao desferir golpes.

Depois de entrar na habitação pela marquise, o arguido matou o septuagenário que estava a dormir sozinho e tentou matar a mulher daquele e o filho.

Para o Tribunal Judicial de Leiria, o arguido, sem antecedentes criminais, agiu com intenção de matar o septuagenário, “revelando desprezo e total desrespeito pela vida” deste, e a mulher e o filho, entrando “no interior da residência de madrugada”.

Temas: Homicídio Óbidos Condenado

