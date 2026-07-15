Mulher encontrada morta após alegada discussão com vizinho na Madeira. PJ está a investigar

Há 21 min

A vítima ter-se-á envolvido em confrontos com um homem de 58 anos

As autoridades estão a investigar a morte de uma mulher de 66 anos, de nacionalidade alemã, ocorrida na noite desta segunda-feira, junto à Estrada da Feiteira de Cima, no concelho de Santana, na Madeira.

A vítima ter-se-á envolvido em confrontos com um homem de 58 anos, de nacionalidade portuguesa, apontado como seu vizinho. Alegadamente, durante o desentendimento, a vítima terá utilizado gás-pimenta contra o suspeito. Em resposta, este terá empurrado a vítima, que caiu para uma levada, sofrendo ferimentos que provocaram a sua morte.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Santana, o Delegado de Saúde e elementos da Polícia Judiciária, que assumiu a investigação para apurar as circunstâncias em que ocorreram os factos.

O suspeito foi identificado, prosseguindo as diligências de investigação sob coordenação da Polícia Judiciária.