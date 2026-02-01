Homem encontrado morto em prédio devoluto em Lisboa. Três suspeitos detidos

Há 37 min

Vítima apresentava múltiplos ferimentos, alegadamente provocados por uma arma branca

Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado morto, na tarde deste domingo, no interior de um prédio devoluto localizado na Rua Carlos José Barreiros, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que o alerta foi dado pelas 13:30. A vítima apresentava múltiplos ferimentos, alegadamente provocados por uma arma branca. No local esteve uma equipa da VMER, que acabou por declarar o óbito.

As autoridades procederam à identificação e transporte de três indivíduos suspeitos que se encontravam no local.

O local foi isolado para a realização das diligências necessárias, encontrando-se o caso sob investigação para apurar as circunstâncias do homicídio e eventual responsabilidade dos suspeitos.