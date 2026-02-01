Sporting
90'+3'
1 - 1
Nacional
Tondela
20:30
0 - 0
Benfica

Homem encontrado morto em prédio devoluto em Lisboa. Três suspeitos detidos

Daniela Rodrigues
Há 37 min
PSP

Vítima apresentava múltiplos ferimentos, alegadamente provocados por uma arma branca

Um homem com cerca de 40 anos foi encontrado morto, na tarde deste domingo, no interior de um prédio devoluto localizado na Rua Carlos José Barreiros, em Lisboa.

A TVI e CNN Portugal sabem que  o alerta foi dado pelas 13:30. A vítima apresentava múltiplos ferimentos, alegadamente provocados por uma arma branca. No local esteve uma equipa da VMER, que acabou por declarar o óbito.

As autoridades procederam à identificação e transporte de três indivíduos suspeitos que se encontravam no local. 

O local foi isolado para a realização das diligências necessárias, encontrando-se o caso sob investigação para apurar as circunstâncias do homicídio e eventual responsabilidade dos suspeitos.

Temas: Homicídio Lisboa

Crime e Justiça

Homem encontrado morto em prédio devoluto em Lisboa. Três suspeitos detidos

Há 37 min

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

Ontem às 21:56

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

Ontem às 10:50

Prisão preventiva para casal detido no Algarve na posse de 23 quilos de haxixe

Ontem às 08:36
Mais Crime e Justiça

Mais Lidas

Um pedreiro aposentado foi onde mais ninguém foi. Carlos impediu duas aldeias de "ficarem encurraladas" na tempestade

Ontem às 22:00

Corpo de filha de Delfina Cruz encontrado. PJ deteve alegado homicida na Lourinhã

Ontem às 21:56

"Agarra o que conseguires": há uma corrida global a passaportes que também está a ter impacto em Portugal

Hoje às 12:00

Depois da depressão Kristin, autoridades deixam o alerta: "Temos dois dias para nos prepararmos" para uma "semana muito difícil"

30 jan, 17:03

Marcelo viajou para a Índia para cumprir um sonho. Vera foi reencontrar-se. Meses depois, um encontro no Gerês mudou tudo

Hoje às 08:30

Mata mais de metade das pessoas que infeta. O que precisa de saber sobre o vírus Nipah

30 jan, 10:49

Tracking poll, 2.ª volta, dia 5: Seguro e Ventura perdem terreno: voto por "protesto" ganha força

Ontem às 21:05

Resultados Presidenciais 2026 em tempo real

17 jan, 16:55

O alerta dos cardiologistas sobre a nova aposta dos EUA no consumo de gordura

Ontem às 12:00

Detido no Porto homem procurado por apropriar-se de dinheiro de ordem religiosa

Ontem às 10:50

António viveu 21 anos de fascismo e disse a Ventura que ficou com medo dos “três Salazares”

Hoje às 08:59

O Psicólogo Responde: o que é a chamada "ansiedade climática" e como lidar com ela?

Hoje às 10:00