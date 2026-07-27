Suspeito de ter matado primo à facada detido em flagrante pela GNR

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Polícia Judiciária está agora a investigar

Um homem de 31 anos suspeito de ter matado um primo, de 52, no concelho de Ansião, no domingo à noite, foi detido, disse esta segunda-feira fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte da GNR, o alerta para o crime, no interior de uma residência em Avelar, chegou às autoridades pelas 21:50 e acorreram ao local meios desta força de segurança e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

“O óbito foi declarado no local”, declarou a mesma fonte, esclarecendo que o crime, com recurso a uma faca, ocorreu na sequência de desentendimentos entre os dois primos.

O suspeito foi detido pela GNR e entregue à Polícia Judiciária (PJ), acrescentou.

Fonte da Diretoria do Centro da PJ adiantou à Lusa que o suspeito “foi detido em flagrante delito pela GNR”, sendo que a Judiciária está a investigar.